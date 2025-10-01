Двох молодих людей вдалося повернути з ТОТ: обом в окупації вже вручили повістки. ФОТО

Із тимчасово окупованої Росією території вдалося врятувати ще двох молодих людей у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із молодих людей отримав повістку ще у 17 років і жив у постійному страху примусової мобілізації. Досягнувши повноліття, він вирішив тікати, щоб його не примусили воювати проти власної держави.

Інший хлопець також отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали український паспорт, що значно ускладнило виїзд. Лише завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації.

Зазначається, що сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового життя у вільній Україні.

