Двоих молодых людей удалось вернуть из ВОТ: обоим в оккупации уже вручили повестки. ФОТО

С временно оккупированной Россией территории удалось спасти еще двух молодых людей в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один из молодых людей получил повестку еще в 17 лет и жил в постоянном страхе принудительной мобилизации. Достигнув совершеннолетия, он решил бежать, чтобы его не заставили воевать против собственного государства.

Другой парень также получил повестку, а во время обыска российские военные забрали украинский паспорт, что значительно усложнило выезд. Только благодаря помощи волонтеров парню удалось выбраться из оккупации.

Отмечается, что сегодня оба уже на подконтрольной территории Украины. Они получают поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой жизни в свободной Украине.

