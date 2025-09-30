РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9373 посетителя онлайн
Новости Возвращение с окупации
199 4

Еще 16 молодых людей вернули с оккупированной Россией территории

Еще 16 молодых людей вернули из оккупации

Удалось спасти еще 16 молодых людей с временно оккупированной Россией территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Они пережили давление, унижение и принуждение, с которыми ни один ребенок или подросток не должны сталкиваться", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что одна девушка открыто говорила на украинском языке в школе и за это стала мишенью оккупантов: на нее написали донос, публично унижали в пропагандистских каналах и заставляли посещать ФСБ, где требовали отказаться от собственной позиции.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Другую девушку силой втянули в "военно-патриотический кружок", где она должна была собирать и разбирать оружие, участвовать в "разговорах о важном" и демонстрировать лояльность военным.

Еще одна девушка после начала полномасштабного вторжения потеряла возможность учиться по украинским программам: ее колледж захватили, заставили оформить российские паспорта и учиться по пропаганде Кремля.

Сообщается, что сегодня все они в безопасности, получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и шаг за шагом возвращают себе право на будущее в свободной Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трех украинских подростков вернули из оккупированных Россией территорий. ФОТО

дети (6740) оккупация (10313) подростки (476) возврат (280)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
30.09.2025 19:22 Ответить
Гарна новина.
Та варто щоб їх трішки часу контролювали при користуванні інтернетом і зв*язком.
Ну варто уже зрозуміти ублюдочність кацапів.
Вони можуть їх шантажувати і примушувати до співпраці з ними свинособаками.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:34 Ответить
В Магадан вислати, як при совдепії. За то шо жили в окупаціїї.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:40 Ответить
Оце гарна новина.

Там ще додатково натрашок з палестини привезли з їх темненькими чоловіками, також українці.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:39 Ответить
 
 