Еще 16 молодых людей вернули с оккупированной Россией территории
Удалось спасти еще 16 молодых людей с временно оккупированной Россией территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Они пережили давление, унижение и принуждение, с которыми ни один ребенок или подросток не должны сталкиваться", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что одна девушка открыто говорила на украинском языке в школе и за это стала мишенью оккупантов: на нее написали донос, публично унижали в пропагандистских каналах и заставляли посещать ФСБ, где требовали отказаться от собственной позиции.
Другую девушку силой втянули в "военно-патриотический кружок", где она должна была собирать и разбирать оружие, участвовать в "разговорах о важном" и демонстрировать лояльность военным.
Еще одна девушка после начала полномасштабного вторжения потеряла возможность учиться по украинским программам: ее колледж захватили, заставили оформить российские паспорта и учиться по пропаганде Кремля.
Сообщается, что сегодня все они в безопасности, получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и шаг за шагом возвращают себе право на будущее в свободной Украине.
Та варто щоб їх трішки часу контролювали при користуванні інтернетом і зв*язком.
Ну варто уже зрозуміти ублюдочність кацапів.
Вони можуть їх шантажувати і примушувати до співпраці з ними свинособаками.
Там ще додатково натрашок з палестини привезли з їх темненькими чоловіками, також українці.