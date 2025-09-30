УКР
Ще 16 молодих людей повернули з окупованої Росією території

Ще 16 молодих людей повернули з окупації

Вдалося врятувати ще 16 молодих людей із тимчасово окупованої Росією території в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Вони пережили тиск, приниження та примус, з якими жодна дитина чи підліток не повинні стикатися", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначається, що одна дівчина відкрито говорила українською мовою в школі й за це стала мішенню окупантів: на неї написали донос, публічно принижували в пропагандистських каналах і змушували відвідувати ФСБ, де вимагали відмовитися від власної позиції.

Іншу дівчину силою втягнули у "військово-патріотичний гурток", де вона мусила збирати й розбирати зброю, брати участь у "розмовах про важливе" та демонструвати лояльність військовим.

Ще одна дівчина після початку повномасштабного вторгнення втратила можливість навчатися за українськими програмами: її коледж захопили, змусили оформити російські паспорти й вчитися за пропагандою Кремля.

Повідомляється, що сьогодні всі вони у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та крок за кроком повертають собі право на майбутнє у вільній Україні.

Гарна новина...
показати весь коментар
30.09.2025 19:22 Відповісти
Гарна новина.
Та варто щоб їх трішки часу контролювали при користуванні інтернетом і зв*язком.
Ну варто уже зрозуміти ублюдочність кацапів.
Вони можуть їх шантажувати і примушувати до співпраці з ними свинособаками.
показати весь коментар
30.09.2025 19:34 Відповісти
В Магадан вислати, як при совдепії. За то шо жили в окупаціїї.
показати весь коментар
30.09.2025 19:40 Відповісти
онукам енкеведешників-гебістів слова то не давали.
Прикрий пащеку. КЦП-ПНХ.
показати весь коментар
30.09.2025 21:14 Відповісти
Оце гарна новина.

Там ще додатково натрашок з палестини привезли з їх темненькими чоловіками, також українці.
показати весь коментар
30.09.2025 19:39 Відповісти
А хто здав окупантам окуповані території разом з людьми? І скільки людей досі залишаються в окупації?
показати весь коментар
30.09.2025 20:36 Відповісти
 
 