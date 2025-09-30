Ще 16 молодих людей повернули з окупованої Росією території

Вдалося врятувати ще 16 молодих людей із тимчасово окупованої Росією території в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Вони пережили тиск, приниження та примус, з якими жодна дитина чи підліток не повинні стикатися", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначається, що одна дівчина відкрито говорила українською мовою в школі й за це стала мішенню окупантів: на неї написали донос, публічно принижували в пропагандистських каналах і змушували відвідувати ФСБ, де вимагали відмовитися від власної позиції.

Іншу дівчину силою втягнули у "військово-патріотичний гурток", де вона мусила збирати й розбирати зброю, брати участь у "розмовах про важливе" та демонструвати лояльність військовим.



Ще одна дівчина після початку повномасштабного вторгнення втратила можливість навчатися за українськими програмами: її коледж захопили, змусили оформити російські паспорти й вчитися за пропагандою Кремля.



Повідомляється, що сьогодні всі вони у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та крок за кроком повертають собі право на майбутнє у вільній Україні.

