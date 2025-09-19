Трьох українських підлітків повернули з окупованих Росією територій. ФОТО
Ще трьох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 18-річна дівчина жила разом із мамою в окупованому Криму. Вони не мали можливості самостійно виїхати та постійно змінювали місце проживання, щоб уникнути переслідувань російських спецслужб.
Іншу дівчину після школи змушували вступати до університетів у Криму чи в Росії. Вона ж мріяла повернутися у вільну Україну та навчатися тут.
Ще один 19-річний хлопець довго вагався з виїздом, оскільки боявся, що на одному з блокпостів росіяни його можуть затримати й мобілізувати до армії РФ.
"Сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу - від відновлення документів до психологічної підтримки. Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та всім партнерам, які сприяли цьому порятунку", - йдеться в повідомленні.
