Перебував під постійним наглядом російських військових: 17-річного підлітка повернули з окупації

Ще одного 17-річного підлітка вдалося вивезти з тимчасово окупованої Росією території в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, хлопець більшу частину життя провів в окупації. Він постійно перебував під наглядом російських військових. Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території - про це заборонялося навіть згадувати.

"Хлопець зважився на втечу. Він звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA - Української мережі за права дитини, яка організувала безпечний маршрут. Сьогодні хлопець уже на підконтрольній території України, отримує необхідну допомогу та підтримку", - йдеться в повідомленні.

