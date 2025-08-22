Вдалося повернути молоду пару з немовлям З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини молоду пару з немовлям.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це - дев’ятимісячна дівчинка, яка народилася в окупації. Молоді батьки намагалися поєднувати навчання з підробітками, але їх життя перетворилося на виживання - без світла, води і безпеки", - заявив Прокудін.

Врешті після народження дитини, пара ухвалила непросте рішення - виїхати з окупації. Разом із ними виїхав і вісімнадцятирічний брат. Наразі, сімʼя перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.

