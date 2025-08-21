44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР, – перша леді Зеленська. ВIДЕО

44% українських дітей демонструють симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР) внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська

За її словами, йдеться про труднощі з концентрацією уваги, схильність до агресії та конфліктів, відчуття самотності, емоційну нестабільність, а також проблеми зі сном.

Зеленська наголосила, що психологічні наслідки війни для дітей є серйозним викликом для країни, адже йдеться про майбутнє покоління українців. Вона зауважила, що маленькі громадяни потребують системної психологічної підтримки та довготривалих програм реабілітації.

