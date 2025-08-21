1 651 43
44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР, – перша леді Зеленська. ВIДЕО
44% українських дітей демонструють симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР) внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної Росією.
Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська, передає Цензор.НЕТ
За її словами, йдеться про труднощі з концентрацією уваги, схильність до агресії та конфліктів, відчуття самотності, емоційну нестабільність, а також проблеми зі сном.
Зеленська наголосила, що психологічні наслідки війни для дітей є серйозним викликом для країни, адже йдеться про майбутнє покоління українців. Вона зауважила, що маленькі громадяни потребують системної психологічної підтримки та довготривалих програм реабілітації.
Топ коментарі
+21 Игорь Вазианский
показати весь коментар21.08.2025 13:22 Відповісти Посилання
+17 Luiza
показати весь коментар21.08.2025 13:31 Відповісти Посилання
+16 Petr Sidorov
показати весь коментар21.08.2025 13:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Курва безпринципна!
Твої діти за кордоном, у безпечних місцях. Це діти українців мають ПТСР.
Уінстон Черчіль казав, Що поки правда вдіне штани, брехня обійде пів світу, і кремліни цим користуються по повній, в цьому вони, в брехні, неперевершені, до них приєдналася секта свідків Святого Хапуги в Україні,
Та навіть опитування не дає нічого про дійсний стан птср,не кажучи вже про якісь реальні цифри.
коли загинуло 630 дітей
через її сраного мудака жида зепоца???