44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР, – перша леді Зеленська. ВIДЕО

44% українських дітей демонструють симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР) внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська, передає Цензор.НЕТ

За її словами, йдеться про труднощі з концентрацією уваги, схильність до агресії та конфліктів, відчуття самотності, емоційну нестабільність, а також проблеми зі сном.

Зеленська наголосила, що психологічні наслідки війни для дітей є серйозним викликом для країни, адже йдеться про майбутнє покоління українців. Вона зауважила, що маленькі громадяни потребують системної психологічної підтримки та довготривалих програм реабілітації.

діти (5266) ПТСР (22) Зеленська Олена (258) війна в Україні (5796)
Топ коментарі
+21
"... наших дітей..."???
Курва безпринципна!
Твої діти за кордоном, у безпечних місцях. Це діти українців мають ПТСР.
показати весь коментар
21.08.2025 13:22 Відповісти
+17
леночка а хто ж довів діточок до такого стану ?!!! ти писала ,шоб попереджали де ЗСУ проходить ще на початку війни ,а твій зеленський 🤡 Чонгар розмінував , шоб нашіх діточок по скоренькому русня могла окупувати ,я ледве встигла з онучком рік та 2 місяці, вискочити з міста ...сосна ти корабельная !!!
показати весь коментар
21.08.2025 13:31 Відповісти
+16
О , скумбрія подала голос, ну так чим далі війна тим більше отакого буде.
показати весь коментар
21.08.2025 13:17 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю бог євреїв носив ім'я Яхве, він же Аллах, він же батько Ісуса.
показати весь коментар
21.08.2025 13:50 Відповісти
Змістовні аргументи є?
показати весь коментар
21.08.2025 14:02 Відповісти
Ти невимовно переконливий, я здаюся
показати весь коментар
21.08.2025 14:07 Відповісти
Чи ти натякаєш що у юдеїв був персональний, відмінний від інших євреїв бог?
показати весь коментар
21.08.2025 14:04 Відповісти
Здається що дві назви народу, наведені вище, це фонетичні варіації спільного кореня.
показати весь коментар
21.08.2025 14:11 Відповісти
Такі місії перших леді я називаю - політтехнологи дістали з шухляди
показати весь коментар
21.08.2025 13:17 Відповісти
Перша бледі..своїх спрятала, тепер можна й на імідж працювати..
показати весь коментар
21.08.2025 13:38 Відповісти
О , скумбрія подала голос, ну так чим далі війна тим більше отакого буде.
показати весь коментар
21.08.2025 13:17 Відповісти
панятно. фосфору їм не вистачає. треба риби більше їсти. особливо багато його в скрумбрії, з якої можно приготувати безліч смачних блюд!
показати весь коментар
21.08.2025 13:18 Відповісти
"... наших дітей..."???
Курва безпринципна!
Твої діти за кордоном, у безпечних місцях. Це діти українців мають ПТСР.
показати весь коментар
21.08.2025 13:22 Відповісти
А чого ви так на ледю, першу тобто? Що вона не так сказала? Це їхні діти, чиї ж іще! У сенсі власності.
показати весь коментар
21.08.2025 14:11 Відповісти
У них у власності ТІЛЬКИ РАБИ.
показати весь коментар
21.08.2025 15:15 Відповісти
ти мабуть попутав з дітьми святого бариги, які там стережуть непосильнлю працею набарижене за більш ніж двадцять років перебуваючі при владі на тій чі іншій посаді.....

Уінстон Черчіль казав, Що поки правда вдіне штани, брехня обійде пів світу, і кремліни цим користуються по повній, в цьому вони, в брехні, неперевершені, до них приєдналася секта свідків Святого Хапуги в Україні,
показати весь коментар
21.08.2025 14:37 Відповісти
Придурок.
показати весь коментар
21.08.2025 15:39 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 13:23 Відповісти
ну з вашими ж виродками все ж ок??мабуть в безпеці та в достатку??карму за батьків на себе ще не надівають,бо стільки горя принесено -на покоління хватить відпрацьовувати!!
показати весь коментар
21.08.2025 13:23 Відповісти
А чого леді? - ми ж в Україні - може пані?
показати весь коментар
21.08.2025 13:26 Відповісти
Тухла скумбрія свіжою не стане, хочь панною її назви, хочь ляд*ю.
показати весь коментар
21.08.2025 14:43 Відповісти
кожній дитині по 8 гривнів на скумбрію
показати весь коментар
21.08.2025 13:27 Відповісти
Дякуючи ***** і твоєму... чоловіку.
показати весь коментар
21.08.2025 13:30 Відповісти
леночка а хто ж довів діточок до такого стану ?!!! ти писала ,шоб попереджали де ЗСУ проходить ще на початку війни ,а твій зеленський 🤡 Чонгар розмінував , шоб нашіх діточок по скоренькому русня могла окупувати ,я ледве встигла з онучком рік та 2 місяці, вискочити з міста ...сосна ти корабельная !!!
показати весь коментар
21.08.2025 13:31 Відповісти
О, мій внучок на 6 місяців старший. Дванадцятий рік вважаю, що пощастило, що живу на Волині.
показати весь коментар
21.08.2025 14:01 Відповісти
Подякую свому ... (бракує слів).
показати весь коментар
21.08.2025 13:31 Відповісти
Підору хрипатому. У мене слова є.
показати весь коментар
21.08.2025 14:13 Відповісти
Це все тому, що свого часу "перша леді" за ×уйла топила, поки її чоловік (чотириразовий ухилянт) підтанцьовував на красній площі та у бункерне очко заглядав, а згодом розміновував Крим, роззброював і скорочував ЗСУ, знищував ракетну програму та розкрадав бюджет України на асфальті.
показати весь коментар
21.08.2025 13:34 Відповісти
Перша бледі та бледята у безпеці.
показати весь коментар
21.08.2025 13:40 Відповісти
Звідки такі цифри хопила,з повали?
Та навіть опитування не дає нічого про дійсний стан птср,не кажучи вже про якісь реальні цифри.
показати весь коментар
21.08.2025 13:45 Відповісти
Вони їй наснились.
показати весь коментар
21.08.2025 14:02 Відповісти
Це ви здобули із своїим придурком-чоловіком.
показати весь коментар
21.08.2025 13:56 Відповісти
То точно
показати весь коментар
21.08.2025 14:10 Відповісти
Відносно "придурка", це вже як подивитися. Глянеш на його кривляння, послухаєш його маячню, яку воно несе без папірця (правда, довго слухати неможливо, пробки перегорають), так дегенерат з дегенератів. А як згадаєш, скільки мільйонів населення вперли те гімно у крісло президента, повіривши у ту херню, яку воно бекало, так наче вже й не таке воно дурне. Хоча, виборці його виявилися ще дурніші, хоча б, здавалося, далі вже нікуди. Отака дійсність.
показати весь коментар
21.08.2025 14:21 Відповісти
Сімейка безпринципних виродків.
показати весь коментар
21.08.2025 14:21 Відповісти
Яким нормативним документом визначений стаус "перша лядя"? Припиніть цю вакханалію зі стаусами. Нам і одного віслюка коронованого вистачає
показати весь коментар
21.08.2025 14:37 Відповісти
44% українських дітей демонструють симптоми посттравматичного стресового розладу "досягнення Твого зепоцріота"
показати весь коментар
21.08.2025 14:48 Відповісти
як в неї вистачае совісті шось квакати своїм смердючим ротом
коли загинуло 630 дітей
через її сраного мудака жида зепоца???
показати весь коментар
21.08.2025 16:07 Відповісти
 
 