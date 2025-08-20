Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України": нагороду отримали Вакарчук, Магучіх, команда СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Нагорода заснована 2021-го на честь 30-річчя відновлення незалежності України.

Про це повідомив український президент у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Лауреатами відзнаки "Національна легенда України" у 2025 році стали:

Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";

Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;

команда СБУ за операцію "Павутина";

Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;

Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;

Людмила Монастирська — оперна співачка;

Анатолій Криволап — художник;

Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;

Джеймс Костянтин Темертей — меценат;

Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.

"Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку "Національна легенда України". Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну, дають нашому народу привід пишатися тим, що ми українці, пишатись і захоплюватися своєю Україною", - підписав опубліковане відео Зеленський.

