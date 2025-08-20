Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України": нагороду отримали Вакарчук, Магучіх, команда СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Нагорода заснована 2021-го на честь 30-річчя відновлення незалежності України.
Про це повідомив український президент у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Лауреатами відзнаки "Національна легенда України" у 2025 році стали:
- Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";
- Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
- команда СБУ за операцію "Павутина";
- Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;
- Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;
- Людмила Монастирська — оперна співачка;
- Анатолій Криволап — художник;
- Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;
- Джеймс Костянтин Темертей — меценат;
- Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.
"Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку "Національна легенда України". Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну, дають нашому народу привід пишатися тим, що ми українці, пишатись і захоплюватися своєю Україною", - підписав опубліковане відео Зеленський.
Завів і парламент потрібних владі шісток, а сам здриснув в кущі з Ради - " Не здаватися без бою!..." Причому двічі!...
Типове ЧМО, прикидущийся великим патріотом!...
Шістки влади - то опзж, от вони голосують по команді за все гімно - і за тиск на НАБУ голосували, і за виділення грошей на марафон, і за весь ідіотизм, який наприймали з 2019 року...
Роксолана, Григорій Сковорода, Соломія Крушельницька, Гоголь, Анатолій Солов'яненко, Марія Примаченко, Квітка Цісик - це вони.
Вакарчук? І труба нижча, і дим рідкіший".