УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5201 відвідувач онлайн
Новини Фото Зустрічі Зеленського
2 802 21

Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України": нагороду отримали Вакарчук, Магучіх, команда СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Нагорода заснована 2021-го на честь 30-річчя відновлення незалежності України.

Про це повідомив український президент у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Лауреатами відзнаки "Національна легенда України" у 2025 році стали:

  • Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";
  • Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
  • команда СБУ за операцію "Павутина";
  • Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;
  • Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;
  • Людмила Монастирська — оперна співачка;
  • Анатолій Криволап — художник;
  • Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;
  • Джеймс Костянтин Темертей — меценат;
  • Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.

Читайте також: Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку президента "Майбутнє України". ФОТО

зеленський

зеленський

зеленський

зеленський

зеленський

зеленський

зеленський

зеленський

зеленський

зеленський

"Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку "Національна легенда України". Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну, дають нашому народу привід пишатися тим, що ми українці, пишатись і захоплюватися своєю Україною", - підписав опубліковане відео Зеленський.

Також читайте: Зеленський передав Меланії Трамп лист від першої леді України

Автор: 

Вакарчук Святослав (243) Горбулін Володимир (38) Зеленський Володимир (25197) СБУ (13262) Зеленська Олена (256) Магучіх Ярослава (45) відзнака (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Це якесь днище,ставити співаків ротом поряд з командою СБУ яка нищить ворога.А звичайний піхотинець,який 24/7 робить неймовірне на межі своїх сил,для того щоб співаки ротом жирували в тилу та отримували нагороди,має дулю,браво.
показати весь коментар
20.08.2025 22:10 Відповісти
+9
Що зробив для перемоги гнида- вакарчук!?...
Завів і парламент потрібних владі шісток, а сам здриснув в кущі з Ради - " Не здаватися без бою!..." Причому двічі!...
Типове ЧМО, прикидущийся великим патріотом!...
показати весь коментар
20.08.2025 22:26 Відповісти
+7
Вакарчук той який з ОЄ взагалі побув військовим (фотки були в чистому пікселі) в потім через деякий час вже з концертами роз'їжджає по Україні.."а що, так можна було?"
показати весь коментар
20.08.2025 22:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаємо!
показати весь коментар
20.08.2025 22:09 Відповісти
Це якесь днище,ставити співаків ротом поряд з командою СБУ яка нищить ворога.А звичайний піхотинець,який 24/7 робить неймовірне на межі своїх сил,для того щоб співаки ротом жирували в тилу та отримували нагороди,має дулю,браво.
показати весь коментар
20.08.2025 22:10 Відповісти
Так Вакарчук же "військовий"... Мабуть і УБД має.
показати весь коментар
20.08.2025 22:21 Відповісти
Якісь співаки ротом, писаки ручкою, програмісти клавіатурою, інженери лінійкою і прочий непотріб посмів піти проти піхотинців. В тебе з головою взагалі гаразд?
показати весь коментар
20.08.2025 22:22 Відповісти
А рядовий Козловський?
показати весь коментар
20.08.2025 22:18 Відповісти
У 2022 році нагороджений президентом України Володимиром Зеленським Орденом «За заслуги» III ст. -за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку (с)
показати весь коментар
20.08.2025 22:28 Відповісти
Всіх своїх лисих воно нагородило раніше.
показати весь коментар
20.08.2025 22:25 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 22:26 Відповісти
Що зробив для перемоги гнида- вакарчук!?...
Завів і парламент потрібних владі шісток, а сам здриснув в кущі з Ради - " Не здаватися без бою!..." Причому двічі!...
Типове ЧМО, прикидущийся великим патріотом!...
показати весь коментар
20.08.2025 22:26 Відповісти
Ну Железняка, Костенка чи там Рахманіна важко назвати шістками влади. І Голос зараз, швидше, синхронно з ЄС голосує і одіозні владні закони вони не підтримують. Железняк то взагалі в хвіст і в гриву владу криє. Подивіться його відео про Міндіча...

Шістки влади - то опзж, от вони голосують по команді за все гімно - і за тиск на НАБУ голосували, і за виділення грошей на марафон, і за весь ідіотизм, який наприймали з 2019 року...
показати весь коментар
20.08.2025 23:13 Відповісти
Вакарчук той який з ОЄ взагалі побув військовим (фотки були в чистому пікселі) в потім через деякий час вже з концертами роз'їжджає по Україні.."а що, так можна було?"
показати весь коментар
20.08.2025 22:29 Відповісти
"Національна легенда України"

Роксолана, Григорій Сковорода, Соломія Крушельницька, Гоголь, Анатолій Солов'яненко, Марія Примаченко, Квітка Цісик - це вони.
Вакарчук? І труба нижча, і дим рідкіший".
показати весь коментар
20.08.2025 22:29 Відповісти
Друзяшки.
показати весь коментар
20.08.2025 22:31 Відповісти
І жодного солдата.
показати весь коментар
20.08.2025 22:41 Відповісти
Андрея Хлывнюка, лидера группы "Бумбокс" не наградили. Ах да, он же не лысый и юзик, он не засцал, от повесток не прятался, он взял автомат и на фронт пошел.
показати весь коментар
20.08.2025 22:56 Відповісти
Цікаво почому премія? Від скумбрії зі знижкою чи навпаки дорожче ніж від ішака?
показати весь коментар
20.08.2025 23:09 Відповісти
Вакарчук і Зінкевич вже давно є живими легендами, то і без різних нагород зрозуміло. Це перевірено часом, а різні тупаки, які цього не розуміють і плещуть тут язиками, тільки зайвий раз підтверджують свою тупість.
показати весь коментар
20.08.2025 23:12 Відповісти
А хіба людина-легенда може бути живою? Якийсь нонсенс!
показати весь коментар
20.08.2025 23:16 Відповісти
Знов баличкі і шашликі і скумбрія весела.
показати весь коментар
20.08.2025 23:43 Відповісти
 
 