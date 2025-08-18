УКР
Новини Зустріч Зеленського з Трампом
1 891 22

Зеленський передав Меланії Трамп лист від першої леді України

лист

Президент України Володимир Зеленський передав лист першій леді США Меланії Трамп лист від першої леді України Олени Зеленської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію пресконференції.

Зеленський сказав, що у листі перша леді України дякує першій леді США за її лист до російського лідера Володимира Путіна щодо майбутнього дітей.

"Дозвольте подякувати вашій дружині. Тому що вона надіслала листа, що стосується наших дітей, і моя дружина, перша леді України, передала їй листа", - сказав Зеленський, вручаючи листа Трампу.

Читайте: Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між Україною та РФ, а не припинення вогню

Він також підкреслив важливість залучення першої леді Сполучених Штатів до теми захисту українських дітей, викрадених Росією.

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп особисто передав російському лідерові листа від Меланії Трамп.  У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

діти (5259) лист (155) Зеленська Олена (255) Трамп Меланія (5)
Топ коментарі
+13
В листі, вона звично для себе, просить Меланію повідомляти рашистів про пересування українських військ? Знову обіцяє 15 000 рублів?
показати весь коментар
18.08.2025 21:32 Відповісти
+7
В листі написано що ***** і Віткоф сьогодні вбили ще трьох дітей?
показати весь коментар
18.08.2025 21:29 Відповісти
+6
просроченная лэди Зе-потворы
показати весь коментар
18.08.2025 21:35 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 21:29 Відповісти
маю надію,що написала про відповідь ***** на лист меланії ударом по Харкову де покидьок "захистив" двох дітачок
показати весь коментар
18.08.2025 21:29 Відповісти
Ну цеж було..Й розмінування Чонгару й відвід військ й заборону на стрельбу по окупантах..Це ватяна сімейка зараз за Україну тому що то їх корова й вони її доять..Твари зелені..Еслі шо ветеран Кракену.Вітання з Харкова..
показати весь коментар
18.08.2025 22:36 Відповісти
Вперед в минуле мля.
Листи один другому передають.
За пару років взнають про Ask, а там вже і Skype не за горами.
показати весь коментар
18.08.2025 21:32 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський передав (лист)? першій леді США Меланії Трамп лист від першої леді України Олени Зеленської. Джерело: https://censor.net/ua/n3569312
показати весь коментар
18.08.2025 21:35 Відповісти
На яких лохів і дегенератів розраховани ці понти?
показати весь коментар
18.08.2025 21:35 Відповісти
прайс-лист. з багатьма рецептами дешевих та корисних блюд по 7.40 за кіло.
показати весь коментар
18.08.2025 21:44 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 22:24 Відповісти
Цирк.
показати весь коментар
18.08.2025 21:45 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 21:47 Відповісти
Я щаз заплачу...
показати весь коментар
18.08.2025 22:00 Відповісти
показуха для кого??? хтось заборгував інтернет послугу заплатить*?
показати весь коментар
18.08.2025 22:32 Відповісти
 
 