Зеленський передав Меланії Трамп лист від першої леді України

Президент України Володимир Зеленський передав лист першій леді США Меланії Трамп лист від першої леді України Олени Зеленської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію пресконференції.

Зеленський сказав, що у листі перша леді України дякує першій леді США за її лист до російського лідера Володимира Путіна щодо майбутнього дітей.

"Дозвольте подякувати вашій дружині. Тому що вона надіслала листа, що стосується наших дітей, і моя дружина, перша леді України, передала їй листа", - сказав Зеленський, вручаючи листа Трампу.

Він також підкреслив важливість залучення першої леді Сполучених Штатів до теми захисту українських дітей, викрадених Росією.

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп особисто передав російському лідерові листа від Меланії Трамп. У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".