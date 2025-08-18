Зеленский передал Мелании Трамп письмо от первой леди Украины
Президент Украины Владимир Зеленский передал письмо первой леди США Мелании Трамп письмо от первой леди Украины Елены Зеленской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.
Зеленский сказал, что в письме первая леди Украины благодарит первую леди США за ее письмо к российскому лидеру Владимиру Путину относительно будущего детей.
"Позвольте поблагодарить вашу жену. Потому что она прислала письмо, касающееся наших детей, и моя жена, первая леди Украины, передала ей письмо", - сказал Зеленский, вручая письмо Трампу.
Он также подчеркнул важность привлечения первой леди Соединенных Штатов к теме защиты украинских детей, похищенных Россией.
Напомним, во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп лично передал российскому лидеру письмо от Мелании Трамп. В письме жена американского президента отметила, что "пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире".
Листи один другому передають.
За пару років взнають про Ask, а там вже і Skype не за горами.