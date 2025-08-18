Трамп стремится достичь сразу мирного соглашения между Украиной и РФ, а не прекращения огня

Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Трампом на встрече с Зеленским в Белом доме.

"США не хотят, чтобы между Украиной и РФ наступило прекращение огня - Трамп стремится достичь сразу мирного соглашения между странами", - сказал американский президент.

"Но мы можем заключить соглашение, где мы работаем над мирным соглашением, пока они воюют", - заявил Трамп.

