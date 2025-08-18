РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10766 посетителей онлайн
Новости Переговоры о прекращении огня Встреча Зеленского с Трампом
1 660 22

Трамп стремится достичь сразу мирного соглашения между Украиной и РФ, а не прекращения огня

трамп и зеленский

Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Трампом на встрече с Зеленским в Белом доме.

"США не хотят, чтобы между Украиной и РФ наступило прекращение огня - Трамп стремится достичь сразу мирного соглашения между странами", - сказал американский президент.

"Но мы можем заключить соглашение, где мы работаем над мирным соглашением, пока они воюют", - заявил Трамп.

Также читайте: Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО, но предоставим ей четкие гарантии безопасности, - Трамп

Автор: 

соглашение (1369) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Десь, ми таке вже чули....Так, від твого друга ху#ла.... 😡😡😡🤮🤮🤮
показать весь комментарий
18.08.2025 20:59 Ответить
+4
Трамп помер, потрапив у чистилище. Блукає там, і раптом бачить - величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників, і в усіх стрілки в різному положенні.
Трамп запитує в ангела:
- А що це таке?
- Це годинник брехні. Для кожної людини - і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається на одну поділку.
- А ось це чий годинник? - запитує Трамп.
- Це годинник Джорджа Вашингтона. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи.
- А ось це?
- Це годинник Лінкольна. Він збрехав лише п'ять разів, і ось стрілка зсунулася на п'ять поділок.
- А цей чий?
- Це Клінтона. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів.
- Ух, я хочу побачити мій годинник! - каже Трамп.
- Твого тут немає.
- Як це? Де він?
- Його взяв собі Господь.
- Ого! - вигукує задоволений Трамп, - а навіщо він Йому?
- Він використовує твій годинник, як вентилятор.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:12 Ответить
+3
Трампон, меняем Крым на Таганрог? Или Донецк на мааацкву? Или Чукотку на Аляску? Ты, старый поц, зачем пытаешься менять одни территории Украины на другие?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
угода на яких умовах рудий телепень ?

Твої слова не варті однієї цеглини
показать весь комментарий
18.08.2025 20:58 Ответить
Десь, ми таке вже чули....Так, від твого друга ху#ла.... 😡😡😡🤮🤮🤮
показать весь комментарий
18.08.2025 20:59 Ответить
Трампон, меняем Крым на Таганрог? Или Донецк на мааацкву? Или Чукотку на Аляску? Ты, старый поц, зачем пытаешься менять одни территории Украины на другие?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:00 Ответить
Це ж ідея ***** була. А Тампон розказував що він за припинення вогню був. Швидко ***** і ************* його опрацювали. Шизоїд так і не виправився. Зелі потрібно кланятись і задкувати до виходу поки не дійшло до скандалу як в минулий раз
показать весь комментарий
18.08.2025 21:01 Ответить
Послати руду ***** і більше не виходити на зв'язок,хай сосе *****
показать весь комментарий
18.08.2025 21:06 Ответить
"Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між країнами" Джерело: https://censor.net/ua/n3569307

Ну якщо Трамп зробить так, що 9 жінок, що тільки завагітніли, народять за один місяць, то тоді можна і про інше ляси поточить...
показать весь комментарий
18.08.2025 21:03 Ответить
Трамп помер, потрапив у чистилище. Блукає там, і раптом бачить - величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників, і в усіх стрілки в різному положенні.
Трамп запитує в ангела:
- А що це таке?
- Це годинник брехні. Для кожної людини - і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається на одну поділку.
- А ось це чий годинник? - запитує Трамп.
- Це годинник Джорджа Вашингтона. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи.
- А ось це?
- Це годинник Лінкольна. Він збрехав лише п'ять разів, і ось стрілка зсунулася на п'ять поділок.
- А цей чий?
- Це Клінтона. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів.
- Ух, я хочу побачити мій годинник! - каже Трамп.
- Твого тут немає.
- Як це? Де він?
- Його взяв собі Господь.
- Ого! - вигукує задоволений Трамп, - а навіщо він Йому?
- Він використовує твій годинник, як вентилятор.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:12 Ответить
Побили,вбили,пограбували,зруйнували,і вимагають віддати території ради миру.Який же то мир?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:04 Ответить
То йди воюй, чого в Францію втік патріот тупий?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:44 Ответить
Я ж тебе залишив,думав ти справишся,а ти обісрався обриган дебільний і готовий Батьківщину здати,щоб свою нікчемну шкуру зберегти
показать весь комментарий
18.08.2025 21:49 Ответить
Трамп стремиться доказать что он идиот, хотя это давно доказано.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:05 Ответить
Все простіше - ***** не хоче припинення вогню, а мирна угода неможлива без цього.
Тобто, ***** тупо морочить голову, щоб продовжувати війну і не відхопити ще санкцій.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:05 Ответить
+++
По опыту корейской войны:
Переговоры шли годами, боевые действия продолжались.
***** предлагает создать 3 комиссии. Это на долго. Война продолжается переговоры о мире идут. Повода для санкций нет.
Для примера вспомните Минск 2 навязанные Порошенко условия. Боевые действия останавливаются через 3 дня после подписания перемирия. За эти дни кацапы выбили наших из (возможно забыл) Дебальцево
показать весь комментарий
18.08.2025 21:45 Ответить
Дополнение:
12 февраля подписали договор о прекращении огня с 15-го февраля
показать весь комментарий
18.08.2025 21:50 Ответить
Це як відразу повести дитину в школу, минаючи етапи зачаття, вагітності, народження і так далі. Мрія -завелика для обʼєктивної реальності, яка ніколи не ставала перешкодою для ліцензованого ідіота.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:07 Ответить
Конечно не поддерживает прекращение огня на 30 дней, так как путин не согласился на это окончательно.
А раз так, то Трамп обязан был ввести нефтяные санкции против россии и завалить оружием Украину.
Но он не хочет выступать против своего друга пуйла, поэтому перескочил на другую тему - окончание войны.
Обратите внимание, уже без условий санкций и оружия для Украины.
Трамп все делает под дудочку путина.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:09 Ответить
Трамп хоче плтгнути вище своєї власної дупи, але в реальному житті це ще нікому не вдалося.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:16 Ответить
Если сделка сорвется, то Россия с Индией и Китаем - получат санкции.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:19 Ответить
Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між Україною та РФ, а не припинення вогню, бо так сказав Владімір.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:25 Ответить
Трамп мечтает спасти Путина пока их экономика не начала сыпаться. Вот и все. Он просто принуждает Украину к капитуляции.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:29 Ответить
Ми підпишемо угоду про узгодження роботи над угодою що до угоди, за якою ми будемо напрацювувати положення угоди про подальшу угоду... Все руда курва динамить світ, щоб не втратити санкційну невинність щодо кацарилих.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:46 Ответить
Забудьте.
Не буде ні перемир'я, ні мирної угоди поки у ***** економіка не лусне повністю.

Це все білий шум. Головне, щоб з Роісі санкції не зняли. А краще, щоб нових насипали.

А так ті ж і там же де були.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:04 Ответить
 
 