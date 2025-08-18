Трамп стремится достичь сразу мирного соглашения между Украиной и РФ, а не прекращения огня
Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Трампом на встрече с Зеленским в Белом доме.
"США не хотят, чтобы между Украиной и РФ наступило прекращение огня - Трамп стремится достичь сразу мирного соглашения между странами", - сказал американский президент.
"Но мы можем заключить соглашение, где мы работаем над мирным соглашением, пока они воюют", - заявил Трамп.
Топ комментарии
+4 Вал Кочин #550865
показать весь комментарий18.08.2025 20:59 Ответить Ссылка
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий18.08.2025 21:12 Ответить Ссылка
+3 Green Bill #603485
показать весь комментарий18.08.2025 21:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Твої слова не варті однієї цеглини
Ну якщо Трамп зробить так, що 9 жінок, що тільки завагітніли, народять за один місяць, то тоді можна і про інше ляси поточить...
Трамп запитує в ангела:
- А що це таке?
- Це годинник брехні. Для кожної людини - і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається на одну поділку.
- А ось це чий годинник? - запитує Трамп.
- Це годинник Джорджа Вашингтона. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи.
- А ось це?
- Це годинник Лінкольна. Він збрехав лише п'ять разів, і ось стрілка зсунулася на п'ять поділок.
- А цей чий?
- Це Клінтона. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів.
- Ух, я хочу побачити мій годинник! - каже Трамп.
- Твого тут немає.
- Як це? Де він?
- Його взяв собі Господь.
- Ого! - вигукує задоволений Трамп, - а навіщо він Йому?
- Він використовує твій годинник, як вентилятор.
Тобто, ***** тупо морочить голову, щоб продовжувати війну і не відхопити ще санкцій.
По опыту корейской войны:
Переговоры шли годами, боевые действия продолжались.
***** предлагает создать 3 комиссии. Это на долго. Война продолжается переговоры о мире идут. Повода для санкций нет.
Для примера вспомните Минск 2 навязанные Порошенко условия. Боевые действия останавливаются через 3 дня после подписания перемирия. За эти дни кацапы выбили наших из (возможно забыл) Дебальцево
12 февраля подписали договор о прекращении огня с 15-го февраля
А раз так, то Трамп обязан был ввести нефтяные санкции против россии и завалить оружием Украину.
Но он не хочет выступать против своего друга пуйла, поэтому перескочил на другую тему - окончание войны.
Обратите внимание, уже без условий санкций и оружия для Украины.
Трамп все делает под дудочку путина.
Не буде ні перемир'я, ні мирної угоди поки у ***** економіка не лусне повністю.
Це все білий шум. Головне, щоб з Роісі санкції не зняли. А краще, щоб нових насипали.
А так ті ж і там же де були.