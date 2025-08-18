УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13428 відвідувачів онлайн
Новини Переговори про припинення вогню Зустріч Зеленського з Трампом
1 342 19

Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між Україною та РФ, а не припинення вогню

трамп і зеленський

Ввечері 18 серпня в Білому домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Трампом на зустрічі із Зеленським у Білому домі.

"США не прагнуть, аби між Україною та РФ настало припинення вогню — Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між країнами", - сказав американський президент.

"Але ми можемо укласти угоду, де ми працюємо над мирною угодою, поки вони воюють", - заявив Трамп.

Також читайте: Ми не підтримуємо вступ України в НАТО, але надамо їй чіткі гарантії безпеки, - Трамп

Автор: 

угода (701) Трамп Дональд (6913)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Трамп помер, потрапив у чистилище. Блукає там, і раптом бачить - величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників, і в усіх стрілки в різному положенні.
Трамп запитує в ангела:
- А що це таке?
- Це годинник брехні. Для кожної людини - і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається на одну поділку.
- А ось це чий годинник? - запитує Трамп.
- Це годинник Джорджа Вашингтона. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи.
- А ось це?
- Це годинник Лінкольна. Він збрехав лише п'ять разів, і ось стрілка зсунулася на п'ять поділок.
- А цей чий?
- Це Клінтона. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів.
- Ух, я хочу побачити мій годинник! - каже Трамп.
- Твого тут немає.
- Як це? Де він?
- Його взяв собі Господь.
- Ого! - вигукує задоволений Трамп, - а навіщо він Йому?
- Він використовує твій годинник, як вентилятор.
показати весь коментар
18.08.2025 21:12 Відповісти
+2
угода на яких умовах рудий телепень ?

Твої слова не варті однієї цеглини
показати весь коментар
18.08.2025 20:58 Відповісти
+2
Десь, ми таке вже чули....Так, від твого друга ху#ла.... 😡😡😡🤮🤮🤮
показати весь коментар
18.08.2025 20:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
угода на яких умовах рудий телепень ?

Твої слова не варті однієї цеглини
показати весь коментар
18.08.2025 20:58 Відповісти
Десь, ми таке вже чули....Так, від твого друга ху#ла.... 😡😡😡🤮🤮🤮
показати весь коментар
18.08.2025 20:59 Відповісти
Трампон, меняем Крым на Таганрог? Или Донецк на мааацкву? Или Чукотку на Аляску? Ты, старый поц, зачем пытаешься менять одни территории Украины на другие?
показати весь коментар
18.08.2025 21:00 Відповісти
Це ж ідея ***** була. А Тампон розказував що він за припинення вогню був. Швидко ***** і ************* його опрацювали. Шизоїд так і не виправився. Зелі потрібно кланятись і задкувати до виходу поки не дійшло до скандалу як в минулий раз
показати весь коментар
18.08.2025 21:01 Відповісти
Послати руду ***** і більше не виходити на зв'язок,хай сосе *****
показати весь коментар
18.08.2025 21:06 Відповісти
"Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між країнами" Джерело: https://censor.net/ua/n3569307

Ну якщо Трамп зробить так, що 9 жінок, що тільки завагітніли, народять за один місяць, то тоді можна і про інше ляси поточить...
показати весь коментар
18.08.2025 21:03 Відповісти
Трамп помер, потрапив у чистилище. Блукає там, і раптом бачить - величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників, і в усіх стрілки в різному положенні.
Трамп запитує в ангела:
- А що це таке?
- Це годинник брехні. Для кожної людини - і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається на одну поділку.
- А ось це чий годинник? - запитує Трамп.
- Це годинник Джорджа Вашингтона. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи.
- А ось це?
- Це годинник Лінкольна. Він збрехав лише п'ять разів, і ось стрілка зсунулася на п'ять поділок.
- А цей чий?
- Це Клінтона. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів.
- Ух, я хочу побачити мій годинник! - каже Трамп.
- Твого тут немає.
- Як це? Де він?
- Його взяв собі Господь.
- Ого! - вигукує задоволений Трамп, - а навіщо він Йому?
- Він використовує твій годинник, як вентилятор.
показати весь коментар
18.08.2025 21:12 Відповісти
Побили,вбили,пограбували,зруйнували,і вимагають віддати території ради миру.Який же то мир?
показати весь коментар
18.08.2025 21:04 Відповісти
То йди воюй, чого в Францію втік патріот тупий?
показати весь коментар
18.08.2025 21:44 Відповісти
Трамп стремиться доказать что он идиот, хотя это давно доказано.
показати весь коментар
18.08.2025 21:05 Відповісти
Все простіше - ***** не хоче припинення вогню, а мирна угода неможлива без цього.
Тобто, ***** тупо морочить голову, щоб продовжувати війну і не відхопити ще санкцій.
показати весь коментар
18.08.2025 21:05 Відповісти
+++
По опыту корейской войны:
Переговоры шли годами, боевые действия продолжались.
***** предлагает создать 3 комиссии. Это на долго. Война продолжается переговоры о мире идут. Повода для санкций нет.
Для примера вспомните Минск 2 навязанные Порошенко условия. Боевые действия останавливаются через 3 дня после подписания перемирия. За эти дни кацапы выбили наших из (возможно забыл) Дебальцево
показати весь коментар
18.08.2025 21:45 Відповісти
Це як відразу повести дитину в школу, минаючи етапи зачаття, вагітності, народження і так далі. Мрія -завелика для обʼєктивної реальності, яка ніколи не ставала перешкодою для ліцензованого ідіота.
показати весь коментар
18.08.2025 21:07 Відповісти
Конечно не поддерживает прекращение огня на 30 дней, так как путин не согласился на это окончательно.
А раз так, то Трамп обязан был ввести нефтяные санкции против россии и завалить оружием Украину.
Но он не хочет выступать против своего друга пуйла, поэтому перескочил на другую тему - окончание войны.
Обратите внимание, уже без условий санкций и оружия для Украины.
Трамп все делает под дудочку путина.
показати весь коментар
18.08.2025 21:09 Відповісти
Трамп хоче плтгнути вище своєї власної дупи, але в реальному житті це ще нікому не вдалося.
показати весь коментар
18.08.2025 21:16 Відповісти
Если сделка сорвется, то Россия с Индией и Китаем - получат санкции.
показати весь коментар
18.08.2025 21:19 Відповісти
Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між Україною та РФ, а не припинення вогню, бо так сказав Владімір.
показати весь коментар
18.08.2025 21:25 Відповісти
Трамп мечтает спасти Путина пока их экономика не начала сыпаться. Вот и все. Он просто принуждает Украину к капитуляции.
показати весь коментар
18.08.2025 21:29 Відповісти
Ми підпишемо угоду про узгодження роботи над угодою що до угоди, за якою ми будемо напрацювувати положення угоди про подальшу угоду... Все руда курва динамить світ, щоб не втратити санкційну невинність щодо кацарилих.
показати весь коментар
18.08.2025 21:46 Відповісти
 
 