Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між Україною та РФ, а не припинення вогню

Ввечері 18 серпня в Білому домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Трампом на зустрічі із Зеленським у Білому домі.

"США не прагнуть, аби між Україною та РФ настало припинення вогню — Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між країнами", - сказав американський президент.

"Але ми можемо укласти угоду, де ми працюємо над мирною угодою, поки вони воюють", - заявив Трамп.

