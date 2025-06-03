Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку президента "Майбутнє України". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з українськими дітьми та вручили нову відзнаку "Майбутнє України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку "Майбутнє України". Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною.

Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерив", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День захисту дітей перенесли на 20 листопада. Зеленський підписав указ

Частина зустрічі була проведена в укритті через повітряну тривогу.

Відзнака Президента "Майбутнє України" – нова нагорода, яку Глава держави затвердив своїм указом 29 травня 2025 року, а наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей.