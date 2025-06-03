Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку президента "Майбутнє України". ФОТО
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з українськими дітьми та вручили нову відзнаку "Майбутнє України".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку "Майбутнє України". Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною.
Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерив", - розповів Зеленський.
Частина зустрічі була проведена в укритті через повітряну тривогу.
Відзнака Президента "Майбутнє України" – нова нагорода, яку Глава держави затвердив своїм указом 29 травня 2025 року, а наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей.
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Математик, спец у питаннях криптографії та шифрування. Закінчила Київський універ Шевченка і поїхала навчатися спочатку в Австрію, а потім у Францію. Зараз здобуває науковий ступінь в Оксфорді.
У мого товарища по роботі обидва сини навчаються у Польщі.
Можу ще багато прикладів нормального майбутнього дітей навести.
Коли почне організовувати оборону Сумської області і ділянки Ліман-Купянськ?
Коли почне займатися мобілізацією, коли почне займатися якісними фортифікаціями, коли почне займатися оборонкою, а не тільки красти гроші із промисловості?
Таке майбутнє приготувала шобла,яка йшла у владу з гаслом
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Мудрій народ ржав,але підтримав.