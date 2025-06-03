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Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку президента "Майбутнє України". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з українськими дітьми та вручили нову відзнаку "Майбутнє України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

відзнака Майбутнє України

"Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку "Майбутнє України". Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною.

Зеленський нагородив дітей

Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерив", - розповів Зеленський.

Зеленський нагородив дітей

Читайте на "Цензор.НЕТ": День захисту дітей перенесли на 20 листопада. Зеленський підписав указ

Частина зустрічі була проведена в укритті через повітряну тривогу.

зустріч з Зеленським

Відзнака Президента "Майбутнє України" – нова нагорода, яку Глава держави затвердив своїм указом 29 травня 2025 року, а наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей.

Автор: 

діти (5140) Зеленський Володимир (24308) нагорода (1277) Олена Зеленська (253)


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Топ коментарі
+15
Не буде у дітей майбутнього з цим приЗєдентом
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03.06.2025 20:42 Відповісти
+8
Буде але не в Україні, якщо батьки не замріяні дебіли.
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03.06.2025 20:44 Відповісти
+6
Золотий шашличок на згадку.
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03.06.2025 20:43 Відповісти
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діти це святе.
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03.06.2025 20:41 Відповісти
Не буде у дітей майбутнього з цим приЗєдентом
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03.06.2025 20:42 Відповісти
Буде але не в Україні, якщо батьки не замріяні дебіли.
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03.06.2025 20:44 Відповісти
А твої дітки де?
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03.06.2025 20:49 Відповісти
Років 5, як у Британії. Років 10, як не в Україні.
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03.06.2025 21:29 Відповісти
А мої діти і внуки в Україні. Я цим горжусь.
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03.06.2025 21:35 Відповісти
Їм це дуже допоможе.
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03.06.2025 21:38 Відповісти
Це питання?
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03.06.2025 21:45 Відповісти
Ні. Це сарказм.
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03.06.2025 22:37 Відповісти
Діти ким працюють?
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03.06.2025 22:37 Відповісти
Випереджу питання щодо блату та золотих ложечок у зубах при народженні.
Математик, спец у питаннях криптографії та шифрування. Закінчила Київський універ Шевченка і поїхала навчатися спочатку в Австрію, а потім у Францію. Зараз здобуває науковий ступінь в Оксфорді.

У мого товарища по роботі обидва сини навчаються у Польщі.

Можу ще багато прикладів нормального майбутнього дітей навести.
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03.06.2025 21:34 Відповісти
А ти чого тут мучишся? Чи ти корупціонер? Бабосики мутиш на українцях, щоб твоїм діточкам солодко за кордоном було?
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03.06.2025 21:41 Відповісти
вы какошники такие смешные
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03.06.2025 21:32 Відповісти
І пішло..... Все пропало..... зрада...... три роки війна, президента поважає більшість світових лідерів. а ми ні, а може досить сіяти паніку і розбрат. краще допомагайте.
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03.06.2025 21:57 Відповісти
У Зеленского комплекси, як у пуйла. Зріст присутніх на фото не має бути набагато більшим за Найвеличнішого.
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03.06.2025 20:42 Відповісти
Золотий шашличок на згадку.
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03.06.2025 20:43 Відповісти
зі скумбрії по 8
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03.06.2025 21:22 Відповісти
и шо?
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03.06.2025 21:34 Відповісти
Нє, ну займатися роботою "массовіка-затжйніка", дєло конєшно хороше, але коли Зеленьський почне нарешті виконувати обов'язки верхоголовкому?
Коли почне організовувати оборону Сумської області і ділянки Ліман-Купянськ?
Коли почне займатися мобілізацією, коли почне займатися якісними фортифікаціями, коли почне займатися оборонкою, а не тільки красти гроші із промисловості?
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03.06.2025 20:45 Відповісти
Вибори близько.....???))))
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03.06.2025 20:53 Відповісти
Вони підростуть і виїдуть.Або з батьками-тільки то відкриють.
Таке майбутнє приготувала шобла,яка йшла у владу з гаслом
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Мудрій народ ржав,але підтримав.
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03.06.2025 21:05 Відповісти
Відзнака "Скумбрі-Ду".
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03.06.2025 21:06 Відповісти
Гавнюк,который даже детей сирот не эвакуировал в начале войны Лицемер .
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03.06.2025 21:14 Відповісти
Як по мені - то це так дуже трагічно-символічно.....Той хто вкрав у цих дітей іх майбутне вцій краіні , тепер роздає ім на згадку про це значки ,,"Майбутнє України" ......
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03.06.2025 21:15 Відповісти
Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора...


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03.06.2025 21:23 Відповісти
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03.06.2025 21:25 Відповісти
 
 