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День захисту дітей перенесли на 20 листопада. Зеленський підписав указ
Відтепер День захисту дітей відзначатимуть 20 листопада. Президент Володимир Зеленський підписав указ.
Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.
"З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада". - йдеться в повідомленні.
Також він визнав таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 "Про День захисту дітей".
Топ коментарі
+14 Pawlo Kit
показати весь коментар30.05.2025 10:52 Посилання
+12 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.05.2025 11:00 Посилання
+8 Петр Сидоров #550929
показати весь коментар30.05.2025 10:54 Посилання
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Спасибі, буду знати.
Чи не треба, вєдь ето жє наша історія.
Як у СРСР.
«Постанова РНК СРСР, ЦВК СРСР від 7 квітня 1935 року № 3/598 .«починаючи з 12-річного віку, ...пропонувалося «залучати до кримінального суду із застосуванням усіх заходів кримінального покарання».
ПРОПОНУЮ приймати мобилизованих інвалидів без екзаменів на бюджет для спеціальності юрист
такі вірні пси потрібні будь якій владі!!!
так, шо.....
що там портнов-татаров? чонгар там як? азовці, яких ти в полон здав?
дороги та шашлики? що з мобілізацією?
І нічого, не скиглять.
1 червня це початок літа, канікул, і т.д. Давайте їсти і спати заборонимо, а то кацапи ж їдять і сплять.
Я тільки ЗА щоб все було максимально не як у кацапів, але треба зі здоровим глуздом це робити.
Дякуємо Товаришу Презеденту за Наше Щасливе Дитинство!
ВІН ШО, ********???
Літнє дитяче свято, відмічання в т.ч. закінчення навчального року, літо, канікули, а це ************ відміняє і переносить на осінь... Кончений.
Може мене щас за мати забанять, але цензурних слів немає, вибачте.