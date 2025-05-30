День захисту дітей перенесли на 20 листопада. Зеленський підписав указ

Відтепер День захисту дітей відзначатимуть 20 листопада. Президент Володимир Зеленський підписав указ.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

"З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада". - йдеться в повідомленні.

Також він визнав таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 "Про День захисту дітей".

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