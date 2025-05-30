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Новости Указ президента
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День защиты детей перенесли на 20 ноября. Зеленский подписал указ

День защиты детей перенесли. Когда теперь будут отмечать

Отныне День защиты детей будут отмечать 20 ноября. Президент Владимир Зеленский подписал указ.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября". - говорится в сообщении.

Также он признал утратившим силу Указ Президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей".

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Автор: 

День защиты детей (16) Зеленский Владимир (20772)


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Топ комментарии
+14
Нема цензурних слів... Потужно бл...
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30.05.2025 10:52
+12
Там підпис іншого президента. Бубачька спати не міг. Він не хоче залишити в історії жодного закону, чи указу, підписаного попередніми президентами. Не шукайте тут доцільності - це психіатрія.
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30.05.2025 11:00
+8
Незламно!
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30.05.2025 10:54
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Нема цензурних слів... Потужно бл...
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30.05.2025 10:52 Ответить
Незламно!
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30.05.2025 10:54 Ответить
Цікаво, з якої причини?
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30.05.2025 10:53 Ответить
Там підпис іншого президента. Бубачька спати не міг. Він не хоче залишити в історії жодного закону, чи указу, підписаного попередніми президентами. Не шукайте тут доцільності - це психіатрія.
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30.05.2025 11:00 Ответить
Доцільність є, така як і з перенесення Різдва та Дня захисника вітчизни. Читайте коментар нижче.
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30.05.2025 11:19 Ответить
Почитайте в Wiki (краще в англомовній сторінці) про "Children's Day", історію, а "1 червня" це "міжнародний день захисту дітей", який було встановлено на з'їзді міжнародної жіночої федерації (прокомуністичній) в Москві в 1947 р. і нині відзначається в комуністичних і посткомуністичних країнах.
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30.05.2025 11:16 Ответить
Children's Day is a commemorative date celebrated annually in honour of children, whose date of observance varies by country. In 1925, International Children's Day was first proclaimed in Geneva during the World Conference on Child Welfare. Since 1950, it is celebrated on 1 June in many countries that were part of https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Bloc Eastern Bloc and https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement Non-Aligned Movement, which follow the suggestion from https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_International_Democratic_Federation Women's International Democratic Federation.https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Day#cite_note-Yang_2015-1 [1] World Children's Day is celebrated on 20 November to commemorate the issuance of the https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_the_Child Declaration of the Rights of the Child by the https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly UN General Assembly on 20 November 1959, along with the adoption of the https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child Convention on the Rights of the Child on that date in 1989.https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Day#cite_note-World_Children's_Day-2 [2] In some countries, it is Children's Week and not Children's Day.

Спасибі, буду знати.
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30.05.2025 11:18 Ответить
😊 А попередні перенесення і встановлення нових днів - це що? Я ненавиджу комуністів, але діти як правило одинаково безпартійні. А Зєлєнскій в душі - той же комсомолець.
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30.05.2025 11:29 Ответить
Це якраз відв'язка від руснявого інфопростору. Як і перейменування вулиць та міст.
Чи не треба, вєдь ето жє наша історія.
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30.05.2025 11:30 Ответить
І треба, в таки історія. 😊 От лише це Ваше виправдання, а у самого Зєлєнского мотивація інша. 😊
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30.05.2025 11:32 Ответить
Треба терміново перейменувати назад всі вулиці чЛєніна. І пам'ятники відновити. Історія ж.
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30.05.2025 11:36 Ответить
Ага, а ще про це домовилися в Омані! Шиза вже зашкалює
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30.05.2025 12:17 Ответить
Нарешті , всі так довго цього чекали
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30.05.2025 10:54 Ответить
А що це за вулантаризм ,що не хочется згадувати про убитих та покалічених дітей війною, чи перемовинам заважають ?
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30.05.2025 10:55 Ответить
попатужно..
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30.05.2025 10:57 Ответить
Метит историю, как поганый кот. Чтобы было где-то написано:" ...указом президента Зеленского..."
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30.05.2025 10:58 Ответить
Буде трохи інакше - "указом самого нікчемного президента за період з 1991-го і дотепер... "
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30.05.2025 12:43 Ответить
Та краще взагалі відмінити. Це ж пережиток злочинної радянської системи.
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30.05.2025 10:58 Ответить
це остання прив"язка пам"яті влади до факту що і у нас є діти,про своїх вони не забувають,судячи з того як гребуть під себе
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30.05.2025 11:04 Ответить
Та да. Краще б було на 7 квітня.
Як у СРСР.
«Постанова РНК СРСР, ЦВК СРСР від 7 квітня 1935 року № 3/598 .«починаючи з 12-річного віку, ...пропонувалося «залучати до кримінального суду із застосуванням усіх заходів кримінального покарання».
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30.05.2025 11:15 Ответить
Бубочка, а що там з суддями яких Портнов призначав ? Е механизм звільнення? А що там з двумя юр вузами у Одесі і Харкові- може пора їх закрити і вчити усіх у Києві в юр академії під наглядом СБУ?
ПРОПОНУЮ приймати мобилизованих інвалидів без екзаменів на бюджет для спеціальності юрист
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30.05.2025 11:00 Ответить
вони недоторкані!
такі вірні пси потрібні будь якій владі!!!
так, шо.....
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30.05.2025 11:02 Ответить
Не на часі! Тут ще стільки спеціалізованих днів переносити треба! А нові впроваджувати! День кварталу, наприклад.
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30.05.2025 11:03 Ответить
Ну що 73%, бачите до чого призвів ваш вибір?
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30.05.2025 11:03 Ответить
Боневтік хоче затвердити і перезатвердити всі свята, щоб були його укази і слід в історії України, про його турботу.
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30.05.2025 11:03 Ответить
пів ночі не міг заснути все ломав голову щоб ще корисного для країни зробити ,безкоштовно
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30.05.2025 11:07 Ответить
Яаий рік? Де Ваше сиратегічне мислення? Як мінімвм - десятиліття. Два. Або й три.
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30.05.2025 11:08 Ответить
Потужно, чекали його указу 6 років, накінець
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30.05.2025 11:05 Ответить
Ти вже батьків захистив, тепер за дітей взявся?
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30.05.2025 11:07 Ответить
хйло, яке відчинило двері москалям та сприяє окупації України, із-за дій та бездіяльності якого гинуть ті самі діти, підписує указ про свято їх захисту!

що там портнов-татаров? чонгар там як? азовці, яких ти в полон здав?
дороги та шашлики? що з мобілізацією?
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30.05.2025 11:14 Ответить
фигня какая то !!!((( 1 червня : літо , канікули, тепло, атракциони, квіти !!! 20 ноября , холод собачий ,день короткый , оледенение, природа смурна без листьев уже !!! дети одетые !!!((( фигня полная !!!(((
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30.05.2025 11:24 Ответить
морозиво !!!
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30.05.2025 11:27 Ответить
кто то его ЯВНО подставил , а рисунки на асфальте чего только стоит !!! как в ноябре рисовать ???((( АСТАНАВИТЕСЬ !!!
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30.05.2025 11:29 Ответить
Ця дата відзначається, наприклад, у Фінляндії та Канаді.
І нічого, не скиглять.
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30.05.2025 11:35 Ответить
фонтаны !!!(((
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30.05.2025 11:38 Ответить
Просрочний усе що напопідписувало незаконе
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30.05.2025 11:40 Ответить
Сиджу п'ю каву, читаю новину вголос, щоб дружина чула, вона працювала педагогом. Вона відповідає, шо 1 червня асоціювалось з закінченням учбового року, теплом, відкриттям дитячих таборів, канікулами та т.і. А 20 листопада буде з чим асоціюватись? Короче, каже, попи своє, політики своє все міняють...
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30.05.2025 11:51 Ответить
Потужність зашкалює, а ось коефіцієнт незламності трохи не дотягнув.
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30.05.2025 12:01 Ответить
На кацапських помийках вже "розганяють" цинічну погань,як вони завтра будуть відзначати цей день, може й логічно з потворами в один день не відзначати.
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30.05.2025 12:10 Ответить
Це з розряду назло бабушкі відморожу вуха.
1 червня це початок літа, канікул, і т.д. Давайте їсти і спати заборонимо, а то кацапи ж їдять і сплять.
Я тільки ЗА щоб все було максимально не як у кацапів, але треба зі здоровим глуздом це робити.
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30.05.2025 12:16 Ответить
Ну все діти будуть щасливі...
Дякуємо Товаришу Презеденту за Наше Щасливе Дитинство!
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30.05.2025 12:19 Ответить
Бл*ть. Просто ***** коли прочитав. Слов нема. В голові лише одна фраза.

ВІН ШО, ********???

Літнє дитяче свято, відмічання в т.ч. закінчення навчального року, літо, канікули, а це ************ відміняє і переносить на осінь... Кончений.

Може мене щас за мати забанять, але цензурних слів немає, вибачте.
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30.05.2025 12:21 Ответить
на роспропаганде это только и ждут !!! это как с гос.языком в 14 году !!!((( Молдова приняла закон о госязыке в 1989 году , еще в сов. союзе !!! а у нас как специально в разгар крымской анексии ,чтоб было что говорить роспропаганде !!! зачем нам лить ,,воду,, на их мельницу ???!!!(((
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30.05.2025 12:26 Ответить
Ну все, тепер точно путін нападьот.
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30.05.2025 12:29 Ответить
С...ка-бл... так поттужно з козирів ще ніхто не заходив!
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30.05.2025 12:41 Ответить
 
 