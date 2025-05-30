День защиты детей перенесли на 20 ноября. Зеленский подписал указ

Отныне День защиты детей будут отмечать 20 ноября. Президент Владимир Зеленский подписал указ.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября". - говорится в сообщении.

Также он признал утратившим силу Указ Президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей".

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