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День защиты детей перенесли на 20 ноября. Зеленский подписал указ
Отныне День защиты детей будут отмечать 20 ноября. Президент Владимир Зеленский подписал указ.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября". - говорится в сообщении.
Также он признал утратившим силу Указ Президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей".
Топ комментарии
+14 Pawlo Kit
показать весь комментарий30.05.2025 10:52 Ссылка
+12 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.05.2025 11:00 Ссылка
+8 Петр Сидоров #550929
показать весь комментарий30.05.2025 10:54 Ссылка
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Спасибі, буду знати.
Чи не треба, вєдь ето жє наша історія.
Як у СРСР.
«Постанова РНК СРСР, ЦВК СРСР від 7 квітня 1935 року № 3/598 .«починаючи з 12-річного віку, ...пропонувалося «залучати до кримінального суду із застосуванням усіх заходів кримінального покарання».
ПРОПОНУЮ приймати мобилизованих інвалидів без екзаменів на бюджет для спеціальності юрист
такі вірні пси потрібні будь якій владі!!!
так, шо.....
що там портнов-татаров? чонгар там як? азовці, яких ти в полон здав?
дороги та шашлики? що з мобілізацією?
І нічого, не скиглять.
1 червня це початок літа, канікул, і т.д. Давайте їсти і спати заборонимо, а то кацапи ж їдять і сплять.
Я тільки ЗА щоб все було максимально не як у кацапів, але треба зі здоровим глуздом це робити.
Дякуємо Товаришу Презеденту за Наше Щасливе Дитинство!
ВІН ШО, ********???
Літнє дитяче свято, відмічання в т.ч. закінчення навчального року, літо, канікули, а це ************ відміняє і переносить на осінь... Кончений.
Може мене щас за мати забанять, але цензурних слів немає, вибачте.