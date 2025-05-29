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Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском., - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що Росія намагається затягнути війну, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів сьогодні нараду з міністром оборони України Умєровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні.

Були сьогодні наші розмови і з американцями, і з європейцями. Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском.

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Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, Президенту Трампу.

Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24250) звернення (620) переговори з Росією (1244)


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Топ коментарі
+7
провів нараду з Сивохо і Єрмаком... далі не дивися
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29.05.2025 19:32
+5
А що ти зробила, гундоса гнида для закінчення війни ?
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29.05.2025 19:32
+5
це буратіно буде ще довго їздити по мозгах ідіотів, заграли ці постановки, непоголена морда і бомжовський одяг
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29.05.2025 19:36
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не словом , а дідлом треба
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29.05.2025 19:29 Відповісти
дилдом...гострим і важким
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29.05.2025 19:40 Відповісти
Тому може треба зайнятись ракетами та дронами, а не слухняно танцювати польку в кацапському цирку?...
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29.05.2025 19:32 Відповісти
провів нараду з Сивохо і Єрмаком... далі не дивися
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29.05.2025 19:32 Відповісти
А що ти зробила, гундоса гнида для закінчення війни ?
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29.05.2025 19:32 Відповісти
Стамбул'22 (як продовження Оману), Стамбул'25 (як намагання реанімації Оману), "курська авантюра", потужні обіцянки "мільйона дронів" та "3000 ракет"... Мало? Три десятки "безпекових угод" теж мало? Щовечирні незламні "хриплосики" та "розпил" бюджету на "телемарафет", клумби, атомні реактори - все ще мало?
Та ви знущаєтесь! У нього ж так часу не буде на 15 підтягувань, ледь теплу мівіну, складання чергових планів і звинувачення "папєрєднікафф"!
Не жалієте ви найвеличніше ніщо Всесвіту - згорить на роботі!
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29.05.2025 19:44 Відповісти
а зачем? пока война- выборов нет и бизнес и никто не проверяет- война
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29.05.2025 19:45 Відповісти
"..Этот взгляд..
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад !" (с) 🙈🙉🙊
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29.05.2025 19:33 Відповісти
Випередили. Але - хвилина у хвилину.
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29.05.2025 19:35 Відповісти
нарешті я осягнув глибину творчості Плюшкіна! А в мене дівчина була Аліна...саме від неї я вперше цей віршик почув
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29.05.2025 19:42 Відповісти
Ставати обдуреним здатен лише той, хто сам цьому радий. Як там у писанині кацапо-араба пушкіна: "Ах, абмануть мєня нє трудно, я сам абманиваться рад".
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29.05.2025 19:33 Відповісти

Так дійсно - це перше , що на ум приходить , коли читаєш таке ..
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29.05.2025 19:46 Відповісти
це буратіно буде ще довго їздити по мозгах ідіотів, заграли ці постановки, непоголена морда і бомжовський одяг
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29.05.2025 19:36 Відповісти
На нари мудака безтолкового!
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29.05.2025 19:45 Відповісти
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29.05.2025 19:55 Відповісти
война выгодна зеленскому, чтобы находиться у власти и путину- чтобы больше захватить территорий Украины
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29.05.2025 20:05 Відповісти
Коротко і ясно і без ура-патріотичної маячні .
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29.05.2025 20:12 Відповісти
Один і той самий набір слів кожного вечора. Краще б розказав про що з Казбеком домовлявся.
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29.05.2025 21:04 Відповісти
 
 