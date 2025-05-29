Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском., - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що Росія намагається затягнути війну, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів сьогодні нараду з міністром оборони України Умєровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні.

Були сьогодні наші розмови і з американцями, і з європейцями. Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском.

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Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, Президенту Трампу.

Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію", - сказав Зеленський.

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