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Новости Видео Мирные переговоры Обращение Зеленского
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Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что Россия пытается затянуть войну, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел сегодня совещание с министром обороны Украины Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем Офиса Ермаком по дипломатической работе. Фактически каждый день координируемся с нашими партнерами и готовим встречи еще на этой неделе.

Были сегодня наши разговоры и с американцами, и с европейцами. Всем надо говорить честно - всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением.

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Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, Президенту Трампу.

Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции - достаточное давление на Россию", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20769) обращение (764) переговоры с Россией (1128)


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Топ комментарии
+6
провів нараду з Сивохо і Єрмаком... далі не дивися
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29.05.2025 19:32
+5
А що ти зробила, гундоса гнида для закінчення війни ?
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29.05.2025 19:32
+5
це буратіно буде ще довго їздити по мозгах ідіотів, заграли ці постановки, непоголена морда і бомжовський одяг
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29.05.2025 19:36
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не словом , а дідлом треба
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29.05.2025 19:29 Ответить
дилдом...гострим і важким
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29.05.2025 19:40 Ответить
Тому може треба зайнятись ракетами та дронами, а не слухняно танцювати польку в кацапському цирку?...
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29.05.2025 19:32 Ответить
провів нараду з Сивохо і Єрмаком... далі не дивися
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29.05.2025 19:32 Ответить
А що ти зробила, гундоса гнида для закінчення війни ?
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29.05.2025 19:32 Ответить
Стамбул'22 (як продовження Оману), Стамбул'25 (як намагання реанімації Оману), "курська авантюра", потужні обіцянки "мільйона дронів" та "3000 ракет"... Мало? Три десятки "безпекових угод" теж мало? Щовечирні незламні "хриплосики" та "розпил" бюджету на "телемарафет", клумби, атомні реактори - все ще мало?
Та ви знущаєтесь! У нього ж так часу не буде на 15 підтягувань, ледь теплу мівіну, складання чергових планів і звинувачення "папєрєднікафф"!
Не жалієте ви найвеличніше ніщо Всесвіту - згорить на роботі!
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29.05.2025 19:44 Ответить
а зачем? пока война- выборов нет и бизнес и никто не проверяет- война
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29.05.2025 19:45 Ответить
"..Этот взгляд..
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад !" (с) 🙈🙉🙊
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29.05.2025 19:33 Ответить
Випередили. Але - хвилина у хвилину.
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29.05.2025 19:35 Ответить
нарешті я осягнув глибину творчості Плюшкіна! А в мене дівчина була Аліна...саме від неї я вперше цей віршик почув
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29.05.2025 19:42 Ответить
Ставати обдуреним здатен лише той, хто сам цьому радий. Як там у писанині кацапо-араба пушкіна: "Ах, абмануть мєня нє трудно, я сам абманиваться рад".
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29.05.2025 19:33 Ответить

Так дійсно - це перше , що на ум приходить , коли читаєш таке ..
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29.05.2025 19:46 Ответить
це буратіно буде ще довго їздити по мозгах ідіотів, заграли ці постановки, непоголена морда і бомжовський одяг
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29.05.2025 19:36 Ответить
На нари мудака безтолкового!
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29.05.2025 19:45 Ответить
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29.05.2025 19:55 Ответить
война выгодна зеленскому, чтобы находиться у власти и путину- чтобы больше захватить территорий Украины
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29.05.2025 20:05 Ответить
Коротко і ясно і без ура-патріотичної маячні .
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29.05.2025 20:12 Ответить
 
 