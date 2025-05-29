Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что Россия пытается затянуть войну, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел сегодня совещание с министром обороны Украины Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем Офиса Ермаком по дипломатической работе. Фактически каждый день координируемся с нашими партнерами и готовим встречи еще на этой неделе.

Были сегодня наши разговоры и с американцами, и с европейцами. Всем надо говорить честно - всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением.

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Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, Президенту Трампу.

Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции - достаточное давление на Россию", - сказал Зеленский.

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