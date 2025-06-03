Супруги Зеленские впервые вручили детям награду президента "Будущее Украины". ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с украинскими детьми и вручили новую награду "Будущее Украины".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В этом году начинаем новую традицию - награду "Будущее Украины". Ежегодно будем награждать ею наших детей - добрых, достойных, проявивших себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной.
Сегодня впервые вручили эту награду. Встретились с детьми, которые прошли через оккупацию, депортацию, потери. Теми, кто помогал другим, поддерживал военных, волонтерил", - рассказал Зеленский.
Часть встречи была проведена в укрытии из-за воздушной тревоги.
Отличие Президента "Будущее Украины" - новая награда, которую Глава государства утвердил своим указом 29 мая 2025 года, а на следующий день издал первый указ о награждении 24 детей.
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Чому б це? ....
Математик, спец у питаннях криптографії та шифрування. Закінчила Київський універ Шевченка і поїхала навчатися спочатку в Австрію, а потім у Францію. Зараз здобуває науковий ступінь в Оксфорді.
У мого товарища по роботі обидва сини навчаються у Польщі.
Можу ще багато прикладів нормального майбутнього дітей навести.
Отримував освіту, навчався все життя, щоб торговців пиріжками та таксистів обирати. 😁
Маю гарну роботу з гарною оплатою. На спокійну забезпечену старість за кордоном ще не заробив.
Зароблю достатньо і фур-фур...
Коли почне організовувати оборону Сумської області і ділянки Ліман-Купянськ?
Коли почне займатися мобілізацією, коли почне займатися якісними фортифікаціями, коли почне займатися оборонкою, а не тільки красти гроші із промисловості?
Таке майбутнє приготувала шобла,яка йшла у владу з гаслом
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Мудрій народ ржав,але підтримав.