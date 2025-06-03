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Супруги Зеленские впервые вручили детям награду президента "Будущее Украины". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с украинскими детьми и вручили новую награду "Будущее Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

знак отличия Будущее Украины

"В этом году начинаем новую традицию - награду "Будущее Украины". Ежегодно будем награждать ею наших детей - добрых, достойных, проявивших себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной.

Зеленский наградил детей

Сегодня впервые вручили эту награду. Встретились с детьми, которые прошли через оккупацию, депортацию, потери. Теми, кто помогал другим, поддерживал военных, волонтерил", - рассказал Зеленский.

Зеленский наградил детей

Читайте на "Цензор.НЕТ": День защиты детей перенесли на 20 ноября. Зеленский подписал указ

Часть встречи была проведена в укрытии из-за воздушной тревоги.

встреча с Зеленским

Отличие Президента "Будущее Украины" - новая награда, которую Глава государства утвердил своим указом 29 мая 2025 года, а на следующий день издал первый указ о награждении 24 детей.

Автор: 

дети (6565) Зеленский Владимир (20826) награда (1815) Елена Зеленская (223)


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Топ комментарии
+16
Не буде у дітей майбутнього з цим приЗєдентом
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03.06.2025 20:42 Ответить
+8
Буде але не в Україні, якщо батьки не замріяні дебіли.
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03.06.2025 20:44 Ответить
+6
Золотий шашличок на згадку.
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03.06.2025 20:43 Ответить
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діти це святе.
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03.06.2025 20:41 Ответить
Не буде у дітей майбутнього з цим приЗєдентом
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03.06.2025 20:42 Ответить
Буде але не в Україні, якщо батьки не замріяні дебіли.
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03.06.2025 20:44 Ответить
А твої дітки де?
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03.06.2025 20:49 Ответить
Років 5, як у Британії. Років 10, як не в Україні.
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03.06.2025 21:29 Ответить
А мої діти і внуки в Україні. Я цим горжусь.
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03.06.2025 21:35 Ответить
Їм це дуже допоможе.
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03.06.2025 21:38 Ответить
Це питання?
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03.06.2025 21:45 Ответить
Ні. Це сарказм.
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03.06.2025 22:37 Ответить
Діти ким працюють?
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03.06.2025 22:37 Ответить
Супер оптиміст і патріот чомусь соромиться зізнатись ким працюють його діти.
Чому б це? ....
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03.06.2025 22:57 Ответить
Чому це я соромлюсь? Я пишаюсь своїми дітьми. Син на війні, донька знедоленими дітьми займається, рятує їх від батьків-алкашів. Внуки ще в садочок ходять.
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03.06.2025 23:29 Ответить
Випереджу питання щодо блату та золотих ложечок у зубах при народженні.
Математик, спец у питаннях криптографії та шифрування. Закінчила Київський універ Шевченка і поїхала навчатися спочатку в Австрію, а потім у Францію. Зараз здобуває науковий ступінь в Оксфорді.

У мого товарища по роботі обидва сини навчаються у Польщі.

Можу ще багато прикладів нормального майбутнього дітей навести.
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03.06.2025 21:34 Ответить
А ти чого тут мучишся? Чи ти корупціонер? Бабосики мутиш на українцях, щоб твоїм діточкам солодко за кордоном було?
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03.06.2025 21:41 Ответить
Саме так.
Отримував освіту, навчався все життя, щоб торговців пиріжками та таксистів обирати. 😁

Маю гарну роботу з гарною оплатою. На спокійну забезпечену старість за кордоном ще не заробив.
Зароблю достатньо і фур-фур...
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03.06.2025 22:40 Ответить
А, так Україна вам потрібна тільки для того, щоб бабла заробити? Тоді ви просто підари кончені.
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03.06.2025 23:23 Ответить
вы какошники такие смешные
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03.06.2025 21:32 Ответить
І пішло..... Все пропало..... зрада...... три роки війна, президента поважає більшість світових лідерів. а ми ні, а може досить сіяти паніку і розбрат. краще допомагайте.
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03.06.2025 21:57 Ответить
У Зеленского комплекси, як у пуйла. Зріст присутніх на фото не має бути набагато більшим за Найвеличнішого.
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03.06.2025 20:42 Ответить
Золотий шашличок на згадку.
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03.06.2025 20:43 Ответить
зі скумбрії по 8
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03.06.2025 21:22 Ответить
и шо?
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03.06.2025 21:34 Ответить
Нє, ну займатися роботою "массовіка-затжйніка", дєло конєшно хороше, але коли Зеленьський почне нарешті виконувати обов'язки верхоголовкому?
Коли почне організовувати оборону Сумської області і ділянки Ліман-Купянськ?
Коли почне займатися мобілізацією, коли почне займатися якісними фортифікаціями, коли почне займатися оборонкою, а не тільки красти гроші із промисловості?
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03.06.2025 20:45 Ответить
Вибори близько.....???))))
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03.06.2025 20:53 Ответить
Вони підростуть і виїдуть.Або з батьками-тільки то відкриють.
Таке майбутнє приготувала шобла,яка йшла у владу з гаслом
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Мудрій народ ржав,але підтримав.
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03.06.2025 21:05 Ответить
Відзнака "Скумбрі-Ду".
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03.06.2025 21:06 Ответить
Гавнюк,который даже детей сирот не эвакуировал в начале войны Лицемер .
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03.06.2025 21:14 Ответить
Діти повинні плюнути цьому цьому фсбешному зеленому виродку в його продажну корупційну пику.
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03.06.2025 23:26 Ответить
Як по мені - то це так дуже трагічно-символічно.....Той хто вкрав у цих дітей іх майбутне вцій краіні , тепер роздає ім на згадку про це значки ,,"Майбутнє України" ......
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03.06.2025 21:15 Ответить
Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора...


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03.06.2025 21:23 Ответить
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03.06.2025 21:25 Ответить
 
 