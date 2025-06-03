Супруги Зеленские впервые вручили детям награду президента "Будущее Украины". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с украинскими детьми и вручили новую награду "Будущее Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В этом году начинаем новую традицию - награду "Будущее Украины". Ежегодно будем награждать ею наших детей - добрых, достойных, проявивших себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной.

Сегодня впервые вручили эту награду. Встретились с детьми, которые прошли через оккупацию, депортацию, потери. Теми, кто помогал другим, поддерживал военных, волонтерил", - рассказал Зеленский.

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Часть встречи была проведена в укрытии из-за воздушной тревоги.

Отличие Президента "Будущее Украины" - новая награда, которую Глава государства утвердил своим указом 29 мая 2025 года, а на следующий день издал первый указ о награждении 24 детей.