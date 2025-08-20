РУС
2 184 20

Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины": награду получили Вакарчук, Магучих, команда СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Награда учреждена в 2021-м в честь 30-летия восстановления независимости Украины.

Об этом сообщил украинский президент в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Лауреатами награды "Национальная легенда Украины" в 2025 году стали:

  • Святослав Вакарчук - певец, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";
  • Владимир Горбулин - первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины;
  • команда СБУ за операцию "Паутина";
  • Сергей Лифарь - артист балета, балетмейстер (посмертно). Награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;
  • Ярослава Магучих - легкоатлетка, олимпийская чемпионка. Награду вручат после ее возвращения в Украину из-за границы;
  • Людмила Монастырская - оперная певица;
  • Анатолий Криволап - художник;
  • Андрей Семьянкив - капитан медицинской службы, писатель;
  • Джеймс Константин Темертей - меценат;
  • Василий Зинкевич - певец, народный артист Украины, Герой Украины.

Читайте также: Супруги Зеленские впервые вручили детям награду президента "Будущее Украины". ФОТО

"Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важную награду "Национальная легенда Украины". Отличие, которое имеет большое значение и цель. Это надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, которые своей работой, творчеством, своими поступками прославляют Украину, дают нашему народу повод гордиться тем, что мы украинцы, гордиться и восхищаться своей Украиной", - подписал опубликованное видео Зеленский.

Также читайте: Зеленский передал Мелании Трамп письмо от первой леди Украины

Топ комментарии
+9
Це якесь днище,ставити співаків ротом поряд з командою СБУ яка нищить ворога.А звичайний піхотинець,який 24/7 робить неймовірне на межі своїх сил,для того щоб співаки ротом жирували в тилу та отримували нагороди,має дулю,браво.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:10 Ответить
+6
Вакарчук той який з ОЄ взагалі побув військовим (фотки були в чистому пікселі) в потім через деякий час вже з концертами роз'їжджає по Україні.."а що, так можна було?"
показать весь комментарий
20.08.2025 22:29 Ответить
+5
Що зробив для перемоги гнида- вакарчук!?...
Завів і парламент потрібних владі шісток, а сам здриснув в кущі з Ради - " Не здаватися без бою!..." Причому двічі!...
Типове ЧМО, прикидущийся великим патріотом!...
показать весь комментарий
20.08.2025 22:26 Ответить
Вітаємо!
показать весь комментарий
20.08.2025 22:09 Ответить
Це якесь днище,ставити співаків ротом поряд з командою СБУ яка нищить ворога.А звичайний піхотинець,який 24/7 робить неймовірне на межі своїх сил,для того щоб співаки ротом жирували в тилу та отримували нагороди,має дулю,браво.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:10 Ответить
Так Вакарчук же "військовий"... Мабуть і УБД має.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:21 Ответить
Якісь співаки ротом, писаки ручкою, програмісти клавіатурою, інженери лінійкою і прочий непотріб посмів піти проти піхотинців. В тебе з головою взагалі гаразд?
показать весь комментарий
20.08.2025 22:22 Ответить
А рядовий Козловський?
показать весь комментарий
20.08.2025 22:18 Ответить
У 2022 році нагороджений президентом України Володимиром Зеленським Орденом «За заслуги» III ст. -за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку (с)
показать весь комментарий
20.08.2025 22:28 Ответить
Всіх своїх лисих воно нагородило раніше.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:25 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 22:26 Ответить
Що зробив для перемоги гнида- вакарчук!?...
Завів і парламент потрібних владі шісток, а сам здриснув в кущі з Ради - " Не здаватися без бою!..." Причому двічі!...
Типове ЧМО, прикидущийся великим патріотом!...
показать весь комментарий
20.08.2025 22:26 Ответить
Ну Железняка, Костенка чи там Рахманіна важко назвати шістками влади. І Голос зараз, швидше, синхронно з ЄС голосує і одіозні владні закони вони не підтримують. Железняк то взагалі в хвіст і в гриву владу криє. Подивіться його відео про Міндіча...

Шістки влади - то опзж, от вони голосують по команді за все гімно - і за тиск на НАБУ голосували, і за виділення грошей на марафон, і за весь ідіотизм, який наприймали з 2019 року...
показать весь комментарий
20.08.2025 23:13 Ответить
Вакарчук той який з ОЄ взагалі побув військовим (фотки були в чистому пікселі) в потім через деякий час вже з концертами роз'їжджає по Україні.."а що, так можна було?"
показать весь комментарий
20.08.2025 22:29 Ответить
"Національна легенда України"

Роксолана, Григорій Сковорода, Соломія Крушельницька, Гоголь, Анатолій Солов'яненко, Марія Примаченко, Квітка Цісик - це вони.
Вакарчук? І труба нижча, і дим рідкіший".
показать весь комментарий
20.08.2025 22:29 Ответить
Друзяшки.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:31 Ответить
І жодного солдата.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:41 Ответить
Андрея Хлывнюка, лидера группы "Бумбокс" не наградили. Ах да, он же не лысый и юзик, он не засцал, от повесток не прятался, он взял автомат и на фронт пошел.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:56 Ответить
Цікаво почому премія? Від скумбрії зі знижкою чи навпаки дорожче ніж від ішака?
показать весь комментарий
20.08.2025 23:09 Ответить
Вакарчук і Зінкевич вже давно є живими легендами, то і без різних нагород зрозуміло. Це перевірено часом, а різні тупаки, які цього не розуміють і плещуть тут язиками, тільки зайвий раз підтверджують свою тупість.
показать весь комментарий
20.08.2025 23:12 Ответить
А хіба людина-легенда може бути живою? Якийсь нонсенс!
показать весь комментарий
20.08.2025 23:16 Ответить
 
 