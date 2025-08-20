Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины": награду получили Вакарчук, Магучих, команда СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Награда учреждена в 2021-м в честь 30-летия восстановления независимости Украины.
Об этом сообщил украинский президент в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Лауреатами награды "Национальная легенда Украины" в 2025 году стали:
- Святослав Вакарчук - певец, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";
- Владимир Горбулин - первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины;
- команда СБУ за операцию "Паутина";
- Сергей Лифарь - артист балета, балетмейстер (посмертно). Награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;
- Ярослава Магучих - легкоатлетка, олимпийская чемпионка. Награду вручат после ее возвращения в Украину из-за границы;
- Людмила Монастырская - оперная певица;
- Анатолий Криволап - художник;
- Андрей Семьянкив - капитан медицинской службы, писатель;
- Джеймс Константин Темертей - меценат;
- Василий Зинкевич - певец, народный артист Украины, Герой Украины.
"Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важную награду "Национальная легенда Украины". Отличие, которое имеет большое значение и цель. Это надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, которые своей работой, творчеством, своими поступками прославляют Украину, дают нашему народу повод гордиться тем, что мы украинцы, гордиться и восхищаться своей Украиной", - подписал опубликованное видео Зеленский.
