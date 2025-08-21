1 254 40
44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР, - первая леди Зеленская. ВИДЕО
44% украинских детей демонстрируют симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) вследствие полномасштабной войны, развязанной Россией.
Об этом заявила Первая леди Украины Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ
По ее словам, речь идет о трудностях с концентрацией внимания, склонности к агрессии и конфликтам, ощущении одиночества, эмоциональной нестабильности, а также проблемах со сном.
Зеленская подчеркнула, что психологические последствия войны для детей являются серьезным вызовом для страны, ведь речь идет о будущем поколении украинцев. Она отметила, что маленькие граждане нуждаются в системной психологической поддержке и долговременных программах реабилитации.
Топ комментарии
+18 Игорь Вазианский
показать весь комментарий21.08.2025 13:22 Ответить Ссылка
+14 Petr Sidorov
показать весь комментарий21.08.2025 13:17 Ответить Ссылка
+10 Наталия Гончар
показать весь комментарий21.08.2025 13:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Курва безпринципна!
Твої діти за кордоном, у безпечних місцях. Це діти українців мають ПТСР.
Уінстон Черчіль казав, Що поки правда вдіне штани, брехня обійде пів світу, і кремліни цим користуються по повній, в цьому вони, в брехні, неперевершені, до них приєдналася секта свідків Святого Хапуги в Україні,
Та навіть опитування не дає нічого про дійсний стан птср,не кажучи вже про якісь реальні цифри.