44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР, - первая леди Зеленская. ВИДЕО

44% украинских детей демонстрируют симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) вследствие полномасштабной войны, развязанной Россией.

Об этом заявила Первая леди Украины Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ

По ее словам, речь идет о трудностях с концентрацией внимания, склонности к агрессии и конфликтам, ощущении одиночества, эмоциональной нестабильности, а также проблемах со сном.

Зеленская подчеркнула, что психологические последствия войны для детей являются серьезным вызовом для страны, ведь речь идет о будущем поколении украинцев. Она отметила, что маленькие граждане нуждаются в системной психологической поддержке и долговременных программах реабилитации.

