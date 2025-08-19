З ТОТ Херсонщини повернули ще одну групу дітей: нині вони проходять реабілітацію й відновлюють документи

З тимчасово окупованої території Херсонської області повернули групу дітей віком від 11 до 17 років.

Про це у Facebook повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Врятовані дівчата та хлопці наразі проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу та відновлюють документи. Під час перебування на ТОТ їм довелося пройти через обшуки, перевірки, приниження та психологічний тиск. Тепер у них знову є можливість навчатися й будувати плани на майбутнє", - написав очільник ОВА.

