Из ВОТ Херсонской области вернули еще одну группу детей: сейчас они проходят реабилитацию и восстанавливают документы
С временно оккупированной территории Херсонской области вернули группу детей в возрасте от 11 до 17 лет.
Об этом в Facebook сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасенные девушки и парни сейчас проходят реабилитацию, получают психологическую помощь и восстанавливают документы. Во время пребывания на ВОТ им пришлось пройти через обыски, проверки, унижения и психологическое давление. Теперь у них снова есть возможность учиться и строить планы на будущее", - написал глава ОВА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nika Vesela
показать весь комментарий19.08.2025 12:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль