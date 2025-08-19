Из ВОТ Херсонской области вернули еще одну группу детей: сейчас они проходят реабилитацию и восстанавливают документы

С временно оккупированной территории Херсонской области вернули группу детей в возрасте от 11 до 17 лет.

Об этом в Facebook сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасенные девушки и парни сейчас проходят реабилитацию, получают психологическую помощь и восстанавливают документы. Во время пребывания на ВОТ им пришлось пройти через обыски, проверки, унижения и психологическое давление. Теперь у них снова есть возможность учиться и строить планы на будущее", - написал глава ОВА.

