Удалось вернуть молодую пару с младенцем из ВОТ Херсонщины на подконтрольную Украине территорию
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть с временно оккупированной части Херсонщины молодую пару с младенцем.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Это - девятимесячная девочка, которая родилась в оккупации. Молодые родители пытались совмещать учебу с подработками, но их жизнь превратилась в выживание - без света, воды и безопасности", - заявил Прокудин.
Наконец после рождения ребенка пара приняла непростое решение - уехать из оккупации. Вместе с ними выехал и восемнадцатилетний брат. Сейчас семья находится в безопасности и получает необходимую помощь.
