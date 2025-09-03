РУС
Находился под постоянным наблюдением российских военных: 17-летнего подростка вернули из оккупации

Украинского подростка вернули из оккупации

Еще одного 17-летнего подростка удалось вывезти с временно оккупированной Россией территории в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, парень большую часть жизни провел в оккупации. Он постоянно находился под наблюдением российских военных. Особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории - об этом запрещалось даже упоминать.

"Парень решился на побег. Он обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA - Украинской сети за права ребенка, которая организовала безопасный маршрут. Сегодня парень уже на подконтрольной территории Украины, получает необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.

З поверненням, парубче.
