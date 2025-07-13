РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7991 посетитель онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации Возвращение с окупации
1 172 7

Братья служили в ВСУ: с оккупированной РФ территории вернули 17-летнего подростка

Возвращение из оккупации

Еще одного украинского подростка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"17-летний парень вырос в селе, которое российские войска захватили в первые дни полномасштабной войны. Поскольку его братья служили в ВСУ, вся семья оказалась под постоянным давлением: за ними следили, проводили обыски, угрожали. Когда приближалось совершеннолетие, появилась угроза принудительного призыва в российскую армию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщину с тремя детьми удалось вернуть из российской оккупации

Отмечается, что сегодня парень уже находится в безопасности, планирует поступление в учебное заведение и больше не живет в страхе за свою жизнь.

Автор: 

оккупация (10228) подростки (468) возврат (241)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що без іціативи преЗЕдента з окупації не потрібно повертати? Мало відосіків безглуздя з ********************?
показать весь комментарий
13.07.2025 13:15 Ответить
в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
Джерело: https://censor.net/ua/n3563007

Спочатку Зе-чмо здало людей в окупацію, а потім продукує потужні і мастабні "ініціативи"...
показать весь комментарий
13.07.2025 13:18 Ответить
Когда ВСУ вынужденно оставляют очередной населенный пункт, почему то не делают пометку "в границах инициативы перисидента". Парню добра, перисиденту дикобраза в ж...
показать весь комментарий
13.07.2025 13:21 Ответить
І не тільки в ж..
показать весь комментарий
13.07.2025 13:25 Ответить
Ви подивіться Членограй і тут приклав надПотужних зусиль! Шоб ми бл... робили без Рятівника?
показать весь комментарий
13.07.2025 13:36 Ответить
"зєрмаки" в цій новині як ложка лайна в діжци меду
показать весь комментарий
13.07.2025 13:42 Ответить
 
 