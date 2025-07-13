Братья служили в ВСУ: с оккупированной РФ территории вернули 17-летнего подростка
Еще одного украинского подростка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"17-летний парень вырос в селе, которое российские войска захватили в первые дни полномасштабной войны. Поскольку его братья служили в ВСУ, вся семья оказалась под постоянным давлением: за ними следили, проводили обыски, угрожали. Когда приближалось совершеннолетие, появилась угроза принудительного призыва в российскую армию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня парень уже находится в безопасности, планирует поступление в учебное заведение и больше не живет в страхе за свою жизнь.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3563007
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