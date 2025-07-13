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Новини Повернення дітей з окупації Повернення з окупації
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Брати служили в ЗСУ: з окупованої РФ території повернули 17-річного підлітка

Повернення з окупації

Ще одного українського підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"17-річний хлопець виріс у селі, яке російські війська захопили в перші дні повномасштабної війни. Оскільки його брати служили в ЗСУ, вся родина опинилася під постійним тиском: за ними стежили, проводили обшуки, погрожували. Коли наближалося повноліття, з’явилася загроза примусового призову до російської армії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінку з трьома дітьми вдалося повернути з російської окупації

Зазначається, що сьогодні хлопець вже перебуває в безпеці, планує вступ до навчального закладу і більше не живе в страху за своє життя.

Автор: 

окупація (6785) підлітки (430) повернення (259)


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А що без іціативи преЗЕдента з окупації не потрібно повертати? Мало відосіків безглуздя з ********************?
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13.07.2025 13:15 Відповісти
в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
Джерело: https://censor.net/ua/n3563007

Спочатку Зе-чмо здало людей в окупацію, а потім продукує потужні і мастабні "ініціативи"...
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13.07.2025 13:18 Відповісти
Когда ВСУ вынужденно оставляют очередной населенный пункт, почему то не делают пометку "в границах инициативы перисидента". Парню добра, перисиденту дикобраза в ж...
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13.07.2025 13:21 Відповісти
І не тільки в ж..
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13.07.2025 13:25 Відповісти
Ви подивіться Членограй і тут приклав надПотужних зусиль! Шоб ми бл... робили без Рятівника?
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13.07.2025 13:36 Відповісти
"зєрмаки" в цій новині як ложка лайна в діжци меду
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13.07.2025 13:42 Відповісти
Скорее угроза призыва и колючей проволоки с концлагерем больше тут, в Украине... там никто никого насильно не отправляет,границы не закрывает...
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13.07.2025 15:32 Відповісти
 
 