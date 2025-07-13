Брати служили в ЗСУ: з окупованої РФ території повернули 17-річного підлітка

Ще одного українського підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"17-річний хлопець виріс у селі, яке російські війська захопили в перші дні повномасштабної війни. Оскільки його брати служили в ЗСУ, вся родина опинилася під постійним тиском: за ними стежили, проводили обшуки, погрожували. Коли наближалося повноліття, з’явилася загроза примусового призову до російської армії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінку з трьома дітьми вдалося повернути з російської окупації

Зазначається, що сьогодні хлопець вже перебуває в безпеці, планує вступ до навчального закладу і більше не живе в страху за своє життя.