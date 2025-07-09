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Новини Повернення дітей з окупації Повернення з окупації
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Жінку з трьома дітьми вдалося повернути з російської окупації

Родину з трьома дітьми повернули з російської окупації

Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути маму з трьома дітьми - 13-річною дівчинкою та хлопчиками 11 і 9 років.

Про це у Телеграмі повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що родина пережила чимало труднощів.

"У школі, де діти відкрито говорили про свою українську ідентичність, їх цькували, занижували оцінки та проводили "виховні" розмови. Школа перетворилась на джерело постійного тиску та булінгу з боку вчителів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Примусили взяти документи РФ та забороняли українську мову: сімох дітей повернули із окупації

Родину з трьома дітьми повернули з російської окупації

Автор: 

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Який же герой Єрмак, так 73%? Ризикуючи своїм життям поїхав на окуповану територію і привіз жінку з дітьми. Чи вона приїхала сама, а він написав, що евакуювали?
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09.07.2025 10:04 Відповісти
Заговорять українською, сподіваюсь.
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09.07.2025 10:07 Відповісти
тобто, ти на серйозних щах, приймаєш писульки від єрмачини?
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09.07.2025 10:11 Відповісти
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09.07.2025 10:15 Відповісти
 
 