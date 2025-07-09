Жінку з трьома дітьми вдалося повернути з російської окупації
Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути маму з трьома дітьми - 13-річною дівчинкою та хлопчиками 11 і 9 років.
Про це у Телеграмі повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що родина пережила чимало труднощів.
"У школі, де діти відкрито говорили про свою українську ідентичність, їх цькували, занижували оцінки та проводили "виховні" розмови. Школа перетворилась на джерело постійного тиску та булінгу з боку вчителів", - йдеться в повідомленні.
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Поділля16
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Igor Grytselyak
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частный сектор
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