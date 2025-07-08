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Новини Повернення дітей з окупації
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Примусили взяти документи РФ та забороняли українську мову: сімох дітей повернули із окупації

Ще сімох дітей повернули із російської окупації

Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути сімох українських дітей віком від 6 до 17 років.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Родини проживали під постійним тиском окупаційної влади — їх примусили отримати російські документи, забороняли говорити українською, погрожували позбавити батьківських прав і створювали перешкоди у доступі до медичної допомоги та свободи пересування. Зараз діти та їхні родини нарешті в безпеці", - йдеться в повідомленні.

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Ще сімох дітей повернули із російської окупації

Автор: 

діти (5195) окупація (6776) повернення (257) Єрмак Андрій (1393)


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Єлдак прочитав статтю Politico і вже піариться на дітях, типу, мудрий нарід все забуде. Але запитання залишається: а хто ж допустив окупацію території України і діти опинилися в кацапів?
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08.07.2025 16:41 Відповісти
ну 73% охлос забуде - повірте

а тих хто не забуде - домалюють на виборах у виборчих скриньках ))
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08.07.2025 16:59 Відповісти
Ну, й де ж оті коментатори, які волають: "Не в мові справа!.." і "Невже ви думаєте, що мова має якесь значення?.."
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08.07.2025 16:58 Відповісти
 
 