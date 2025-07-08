Примусили взяти документи РФ та забороняли українську мову: сімох дітей повернули із окупації
Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути сімох українських дітей віком від 6 до 17 років.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Родини проживали під постійним тиском окупаційної влади — їх примусили отримати російські документи, забороняли говорити українською, погрожували позбавити батьківських прав і створювали перешкоди у доступі до медичної допомоги та свободи пересування. Зараз діти та їхні родини нарешті в безпеці", - йдеться в повідомленні.
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а тих хто не забуде - домалюють на виборах у виборчих скриньках ))