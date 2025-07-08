Заставили взять документы РФ и запрещали украинский язык: семерых детей вернули из оккупации
С временно оккупированных территорий удалось вернуть семерых украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Семьи проживали под постоянным давлением оккупационных властей - их заставили получить российские документы, запрещали говорить на украинском, угрожали лишить родительских прав и создавали препятствия в доступе к медицинской помощи и свободе передвижения. Сейчас дети и их семьи, наконец, в безопасности", - говорится в сообщении.
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а тих хто не забуде - домалюють на виборах у виборчих скриньках ))