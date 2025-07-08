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Новости Возвращение детей из оккупации
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Заставили взять документы РФ и запрещали украинский язык: семерых детей вернули из оккупации

Еще семерых детей вернули из российской оккупации

С временно оккупированных территорий удалось вернуть семерых украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Семьи проживали под постоянным давлением оккупационных властей - их заставили получить российские документы, запрещали говорить на украинском, угрожали лишить родительских прав и создавали препятствия в доступе к медицинской помощи и свободе передвижения. Сейчас дети и их семьи, наконец, в безопасности", - говорится в сообщении.

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Еще семерых детей вернули из российской оккупации

Автор: 

дети (6619) оккупация (10222) возврат (239) Ермак Андрей (1280)


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Єлдак прочитав статтю Politico і вже піариться на дітях, типу, мудрий нарід все забуде. Але запитання залишається: а хто ж допустив окупацію території України і діти опинилися в кацапів?
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08.07.2025 16:41 Ответить
ну 73% охлос забуде - повірте

а тих хто не забуде - домалюють на виборах у виборчих скриньках ))
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08.07.2025 16:59 Ответить
Ну, й де ж оті коментатори, які волають: "Не в мові справа!.." і "Невже ви думаєте, що мова має якесь значення?.."
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08.07.2025 16:58 Ответить
До речі ,що стосується мови ,більшість київських ровесників тих дітей "разгаварівают на русскам язикє" а на окупованих територіях , особливо в Криму і на Донбасі і до війни більшість разгаварівала па- рускі ,так що тут дивного ,а їхні батька ,ймовірно "раніше голосували за ригів і яника.
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08.07.2025 17:22 Ответить
Київ за ригів і яника теж проголосував дуже потужно і незламно. Про це не слід забувати. Лохам дуже сильно забажалося "покращенного життя уже сьогодні".
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08.07.2025 17:24 Ответить
Ще до війни, на території россії отримати медичну допомогу з українським паспортом було не реально. Навіть приватна клініка не хотіла обслуговувати.
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08.07.2025 17:22 Ответить
 
 