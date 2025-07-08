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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Две семьи с детьми эвакуировали из Белозерки. ФОТО

На Херсонщине полицейские эвакуировали из обстреливаемой Белозерки две семьи с детьми. Белозерка сейчас ежедневно страдает от атак оккупантов. Враги безжалостно обстреливают ее из артиллерии и атакуют дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечает начальник отдела ювенальной превенции Виталий Сайфутдинов, по инициативе руководства областного главка полиции ювенальные полицейские ежедневно общаются с семьями, проживающими в населенных пунктах, находящихся под вражеским огнем. Правоохранители призывают родителей выехать с детьми на более безопасные территории.

"Так, к советам полицейских прислушалась 43-летняя жительница Белозерки. Женщина решила эвакуироваться вместе с двумя дочерьми в возрасте 11 и 12 лет из-под обстрелов и позвонила в полицию.

В определенное время с учетом ситуации безопасности ювенальные инспекторы забрали женщину с детьми и вместе с волонтерами общественной организации "Save Ukraine" на бронированном автомобиле эвакуировали", - говорится в сообщении.

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Также, по данным правоохранителей, решила уехать и 38-летняя местная жительница вместе с 13-летним и 6-летним сыновьями. К этой эвакуационной операции присоединились и полицейские офицеры громады.

эвакуация детей из Белозерки
эвакуация детей из Белозерки

Теперь семьи находятся в безопасности и адаптируются на новом месте временного проживания.

Автор: 

дети (6619) эвакуация (2124) Херсонская область (4992) Херсонский район (421) Белозерка (59)


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