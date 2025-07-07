150 человек, из них 25 детей, эвакуировали в течение недели с опасных территорий Сумщины, - ОВА
За уходящую неделю с опасных территорий Сумской области выехали 150 человек, среди них - 25 детей.
Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"За последнюю неделю с опасных территорий выехали 150 человек, среди них - 25 детей", - сказано в сообщении.
В ОГА отметили, сейчас эвакуационные мероприятия охватывают 213 населенных пунктов в 18 громадах области, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.
Также там рассказали, что российские войска ежедневно наносят удары по границе. Враг уничтожает жилые дома, гражданскую инфраструктуру, целится по мирным жителям.
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Luk Viktor
показать весь комментарий07.07.2025 00:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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