150 человек, из них 25 детей, эвакуировали в течение недели с опасных территорий Сумщины, - ОВА

За уходящую неделю с опасных территорий Сумской области выехали 150 человек, среди них - 25 детей.

Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю с опасных территорий выехали 150 человек, среди них - 25 детей", - сказано в сообщении.

В ОГА отметили, сейчас эвакуационные мероприятия охватывают 213 населенных пунктов в 18 громадах области, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

Также там рассказали, что российские войска ежедневно наносят удары по границе. Враг уничтожает жилые дома, гражданскую инфраструктуру, целится по мирным жителям.

Читайте также: Почти 60 тысяч человек эвакуировали из приграничья Сумской области