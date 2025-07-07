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Новости Эвакуация из Сумщины
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150 человек, из них 25 детей, эвакуировали в течение недели с опасных территорий Сумщины, - ОВА

Эвакуация продолжается в Сумской области

За уходящую неделю с опасных территорий Сумской области выехали 150 человек, среди них - 25 детей.

Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю с опасных территорий выехали 150 человек, среди них - 25 детей", - сказано в сообщении.

В ОГА отметили, сейчас эвакуационные мероприятия охватывают 213 населенных пунктов в 18 громадах области, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

Также там рассказали, что российские войска ежедневно наносят удары по границе. Враг уничтожает жилые дома, гражданскую инфраструктуру, целится по мирным жителям.

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Автор: 

дети (6617) Сумская область (3429) эвакуация (2123)


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А де ексголова Сумської ОВА? Послом поїхав?
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07.07.2025 00:19 Ответить
 
 