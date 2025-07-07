150 людей, з них 25 дітей евакуювали впродовж тижня з небезпечних територій Сумщини, - ОВА
За тиждень, що минає, з небезпечних територій Сумської області виїхали 150 людей, серед них – 25 дітей.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"За останній тиждень з небезпечних територій виїхали 150 людей, серед них – 25 дітей", - сказано в повідомленні.
В ОВА зазначили, наразі евакуаційні заходи охоплюють 213 населених пунктів у 18 громадах області, що перебувають під постійною загрозою обстрілів.
Також там розповіли, що російські війська щодня завдають ударів по прикордонню. Ворог знищує житлові будинки, цивільну інфраструктуру, цілить по мирних мешканцях.
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Luk Viktor
показати весь коментар07.07.2025 00:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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