УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3952 відвідувача онлайн
Новини Евакуація з Сумщини
127 2

150 людей, з них 25 дітей евакуювали впродовж тижня з небезпечних територій Сумщини, - ОВА

Евакуація триває на Сумщині

За тиждень, що минає, з небезпечних територій Сумської області виїхали 150 людей, серед них – 25 дітей.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень з небезпечних територій виїхали 150 людей, серед них – 25 дітей", - сказано в повідомленні.

В ОВА зазначили, наразі евакуаційні заходи охоплюють 213 населених пунктів у 18 громадах області, що перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Також там розповіли, що російські війська щодня завдають ударів по прикордонню. Ворог знищує житлові будинки, цивільну інфраструктуру, цілить по мирних мешканцях.

Читайте також: Майже 60 тисяч людей евакуювали з прикордоння Сумської області

Автор: 

діти (5192) Сумська область (3982) евакуація (2363)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де ексголова Сумської ОВА? Послом поїхав?
показати весь коментар
07.07.2025 00:19 Відповісти
 
 