150 людей, з них 25 дітей евакуювали впродовж тижня з небезпечних територій Сумщини, - ОВА

За тиждень, що минає, з небезпечних територій Сумської області виїхали 150 людей, серед них – 25 дітей.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень з небезпечних територій виїхали 150 людей, серед них – 25 дітей", - сказано в повідомленні.

В ОВА зазначили, наразі евакуаційні заходи охоплюють 213 населених пунктів у 18 громадах області, що перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Також там розповіли, що російські війська щодня завдають ударів по прикордонню. Ворог знищує житлові будинки, цивільну інфраструктуру, цілить по мирних мешканцях.

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