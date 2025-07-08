Дві родини з дітьми евакуювали з Білозерки. ФОТО

На Херсонщині поліцейські евакуювали з обстрілюваної Білозерки дві родини з дітьми. Білозерка наразі щоденно потерпає від атак окупантів. Вороги безжалісно обстрілюють її з артилерії та атакують дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначає начальник відділу ювенальної превенції Віталій Сайфутдінов, за ініціативи керівництва обласного главку поліції ювенальні поліцейські щоденно спілкуються з родинами, які проживають у населених пунктах, що перебувають під ворожим вогнем. Правоохоронці закликають батьків виїхати з дітьми на більш безпечні території.

"Так, до порад поліцейських дослухалася 43-річна жителька Білозерки. Жінка вирішила евакуюватися разом із двома дочками віком 11 та 12 років із-під обстрілів і зателефонувала до поліції.

У визначений час із врахуванням безпекової ситуації ювенальні інспектори забрали жінку з дітьми та разом із волонтерами громадської організації "Save Ukraine" на броньованому автомобілі евакуювали", - йдеться у повідомленні.

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Також, за даними правоохоронців, вирішила виїхати й 38-річна місцева жителька разом із 13-річним і 6-річним синами. До цієї евакуаційної операції долучилися й поліцейські офіцери громади.





Тепер родини перебувають у безпеці та адаптуються на новому місці тимчасового мешкання.