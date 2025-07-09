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Новости Возвращение детей из оккупации Возвращение с окупации
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Женщину с тремя детьми удалось вернуть из российской оккупации

Семья с тремя детьми вернулась из российской оккупации

С временно оккупированных территорий удалось вернуть маму с тремя детьми - 13-летней девочкой и мальчиками 11 и 9 лет.

Об этом в Телеграме сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семья пережила немало трудностей.

"В школе, где дети открыто говорили о своей украинской идентичности, их травили, занижали оценки и проводили "воспитательные" разговоры. Школа превратилась в источник постоянного давления и буллинга со стороны учителей", - говорится в сообщении.

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Семья с тремя детьми вернулась из российской оккупации

Автор: 

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Який же герой Єрмак, так 73%? Ризикуючи своїм життям поїхав на окуповану територію і привіз жінку з дітьми. Чи вона приїхала сама, а він написав, що евакуювали?
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09.07.2025 10:04 Ответить
Заговорять українською, сподіваюсь.
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09.07.2025 10:07 Ответить
тобто, ти на серйозних щах, приймаєш писульки від єрмачини?
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09.07.2025 10:11 Ответить
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09.07.2025 10:15 Ответить
Гарна новина...
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09.07.2025 11:27 Ответить
 
 