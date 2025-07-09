Женщину с тремя детьми удалось вернуть из российской оккупации

С временно оккупированных территорий удалось вернуть маму с тремя детьми - 13-летней девочкой и мальчиками 11 и 9 лет.

Об этом в Телеграме сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семья пережила немало трудностей.

"В школе, где дети открыто говорили о своей украинской идентичности, их травили, занижали оценки и проводили "воспитательные" разговоры. Школа превратилась в источник постоянного давления и буллинга со стороны учителей", - говорится в сообщении.

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