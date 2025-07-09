Женщину с тремя детьми удалось вернуть из российской оккупации
С временно оккупированных территорий удалось вернуть маму с тремя детьми - 13-летней девочкой и мальчиками 11 и 9 лет.
Об этом в Телеграме сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что семья пережила немало трудностей.
"В школе, где дети открыто говорили о своей украинской идентичности, их травили, занижали оценки и проводили "воспитательные" разговоры. Школа превратилась в источник постоянного давления и буллинга со стороны учителей", - говорится в сообщении.
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Поділля16
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Igor Grytselyak
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Hrysha Hlyba
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частный сектор
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Александр Чуднивец #474549
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