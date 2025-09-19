Трех украинских подростков вернули с оккупированных Россией территорий. ФОТО

Еще трех украинских подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 18-летняя девушка жила вместе с мамой в оккупированном Крыму. Они не имели возможности самостоятельно выехать и постоянно меняли место жительства, чтобы избежать преследований российских спецслужб.

Другую девушку после школы заставляли поступать в университеты в Крыму или в России. Она же мечтала вернуться в свободную Украину и учиться здесь.

Еще один 19-летний парень долго колебался с выездом, поскольку боялся, что на одном из блокпостов россияне его могут задержать и мобилизовать в армию РФ.

"Сегодня они уже в безопасности и получают помощь - от восстановления документов до психологической поддержки. Спасибо Украинской сети за права ребенка, волонтерской инициативе Humanity и всем партнерам, которые способствовали этому спасению", - говорится в сообщении.

