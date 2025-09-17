16 детей вернули из российской оккупации: родных одной из девочек россияне приговорили к многолетним срокам в колонии

Из оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 16 украинских детей.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"15-летняя девушка вырвалась из оккупации вместе с тетей после того, как ее родителей и старшего брата россияне по сфабрикованным делам приговорили к многолетним срокам в колонии.



14-летняя девочка и ее 7-летняя сестра потеряли дом и все вещи после пожара, который полностью уничтожил их жилье.



15-летняя девушка вместе с родителями три года почти не выходила из дома, потому что семья ежедневно жила в страхе, что оккупанты могут постучать в дверь и забрать детей. А 10-летнего мальчика оккупационная "служба опеки" пыталась отобрать у родных родителей", - рассказал он.

Сейчас дети уже находятся в Украине, где получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой, мирной жизни.

