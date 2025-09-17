РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9471 посетитель онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации Возвращение с окупации
420 0

16 детей вернули из российской оккупации: родных одной из девочек россияне приговорили к многолетним срокам в колонии

16 детей удалось вернуть из оккупации

Из оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 16 украинских детей.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"15-летняя девушка вырвалась из оккупации вместе с тетей после того, как ее родителей и старшего брата россияне по сфабрикованным делам приговорили к многолетним срокам в колонии.

14-летняя девочка и ее 7-летняя сестра потеряли дом и все вещи после пожара, который полностью уничтожил их жилье.

15-летняя девушка вместе с родителями три года почти не выходила из дома, потому что семья ежедневно жила в страхе, что оккупанты могут постучать в дверь и забрать детей. А 10-летнего мальчика оккупационная "служба опеки" пыталась отобрать у родных родителей", - рассказал он.

Сейчас дети уже находятся в Украине, где получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой, мирной жизни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украину удалось вернуть женщину, которая 6 лет провела в плену РФ. ВИДЕО

16 детей удалось вернуть из российской оккупации

Автор: 

дети (6725) оккупация (10291) возврат (272)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 