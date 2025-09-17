В Украину удалось вернуть женщину, которая 6 лет провела в плену РФ. ВИДЕО

Освобожденная из российского плена гражданская украинка Светлана впервые встретилась со своими дочерьми после более шести лет разлуки.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Женщину арестовали в 2019 году на глазах у ее детей - Анны и Софии. С тех пор она не знала ничего об их судьбе. Девочки после ареста матери жили с бабушкой на оккупированной территории, впоследствии отец перевез их в Мариуполь, потом в Хмельницкий, а позже семья переехала в Германию.

По словам Лубинца, встреча состоялась в Буковеле благодаря содействию Офиса омбудсмена. Он подчеркнул, что это лишь первый шаг на пути реабилитации и восстановления Светланы после пережитых испытаний.

