2 375 6

В Украину удалось вернуть женщину, которая 6 лет провела в плену РФ. ВИДЕО

Освобожденная из российского плена гражданская украинка Светлана впервые встретилась со своими дочерьми после более шести лет разлуки.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Женщину арестовали в 2019 году на глазах у ее детей - Анны и Софии. С тех пор она не знала ничего об их судьбе. Девочки после ареста матери жили с бабушкой на оккупированной территории, впоследствии отец перевез их в Мариуполь, потом в Хмельницкий, а позже семья переехала в Германию.

По словам Лубинца, встреча состоялась в Буковеле благодаря содействию Офиса омбудсмена. Он подчеркнул, что это лишь первый шаг на пути реабилитации и восстановления Светланы после пережитых испытаний.

Также смотрите: Принуждали оформлять российские документы и угрожали семье: из оккупации вернули 20-летнего юношу. ФОТО

плен (2698) россия (97217) возврат (271)
Дякуємо всім, хто боровся за її повернення
17.09.2025 11:28 Ответить
Дай бог здоров`я та всього найкращого всiй сiм`i, тока у мене в мiзках не в`яжеться такий гудок - з полону.
17.09.2025 11:40 Ответить
Зы... Я вродi - не в полонi, та за останнi 4 мiсяцi зхуд на 6 кг, а до того, за 6 мiсяцiв схуд на 7 кг, бо житуха -мед. Глип на себе в дзеркало, став схожий на зека, котрий вiдкинувся.
17.09.2025 11:50 Ответить
я на 8 кг з початку року
17.09.2025 12:01 Ответить
Терористи з московії захоплюють Українців, як заложників!!
Ізраїльтяни, з цим теж стикаються від терористів хамасу та іранських проксі! !
17.09.2025 11:52 Ответить
 
 