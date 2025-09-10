РУС
Принуждали оформлять российские документы и угрожали семье: из оккупации вернули 20-летнего юношу. ФОТО

С временно оккупированной территории удалось спасти 20-летнего юношу в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Он провел более трех лет под постоянным давлением в оккупации.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Из оккупации вернули 20-летнего юношу

Как отмечается, оккупанты заставляли парня оформлять российские документы и угрожали семье.

Также читайте: Находился под постоянным наблюдением российских военных: 17-летнего подростка вернули из оккупации

"Пример сестры, которой удалось ранее вырваться на свободную территорию, помог ему решиться на дорогу домой. Сегодня благодаря помощи Украинской сети за права ребенка и инициативы Humanity парень уже в безопасности рядом с родными и получает необходимую помощь и поддержку в Украине", - говорится в сообщении.

Получить московитский аусвайс и поехать в Киев через Европу или Турцию не был вариантом?
10.09.2025 15:55 Ответить
А ти б йому гроші дав на цю подорож?
10.09.2025 17:13 Ответить
 
 