Принуждали оформлять российские документы и угрожали семье: из оккупации вернули 20-летнего юношу. ФОТО
С временно оккупированной территории удалось спасти 20-летнего юношу в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Он провел более трех лет под постоянным давлением в оккупации.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты заставляли парня оформлять российские документы и угрожали семье.
"Пример сестры, которой удалось ранее вырваться на свободную территорию, помог ему решиться на дорогу домой. Сегодня благодаря помощи Украинской сети за права ребенка и инициативы Humanity парень уже в безопасности рядом с родными и получает необходимую помощь и поддержку в Украине", - говорится в сообщении.
