Примушували оформлювати російські документи та погрожували родині: з окупації повернули 20-річного юнака. ФОТО

З тимчасово окупованої території вдалося врятувати 20-річного юнака в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Він провів понад три роки під постійним тиском в окупації.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти примушували хлопця оформлювати російські документи та погрожували родині.

"Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому. Сьогодні завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець уже в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні", - йдеться в повідомленні.