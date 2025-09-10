УКР
Примушували оформлювати російські документи та погрожували родині: з окупації повернули 20-річного юнака. ФОТО

З тимчасово окупованої території вдалося врятувати 20-річного юнака в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Він провів понад три роки під постійним тиском в окупації.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

З окупації повернули 20-річного юнака

Як зазначається, окупанти примушували хлопця оформлювати російські документи та погрожували родині.

"Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому. Сьогодні завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець уже в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні", - йдеться в повідомленні.

Получить московитский аусвайс и поехать в Киев через Европу или Турцию не был вариантом?
показати весь коментар
10.09.2025 15:55 Відповісти
А ти б йому гроші дав на цю подорож?
показати весь коментар
10.09.2025 17:13 Відповісти
 
 