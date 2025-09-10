Примушували оформлювати російські документи та погрожували родині: з окупації повернули 20-річного юнака. ФОТО
З тимчасово окупованої території вдалося врятувати 20-річного юнака в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Він провів понад три роки під постійним тиском в окупації.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти примушували хлопця оформлювати російські документи та погрожували родині.
"Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому. Сьогодні завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець уже в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Desar
показати весь коментар10.09.2025 15:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Артём Назаренко #597587
показати весь коментар10.09.2025 17:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль