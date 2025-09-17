2 711 6
В Україну вдалося повернути жінку, яка 6 років провела в полоні РФ. ВIДЕО
Звільнена з російського полону цивільна українка Світлана вперше зустрілася зі своїми доньками після понад шести років розлуки.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Жінку заарештували у 2019 році на очах у її дітей - Анни та Софії. Відтоді вона не знала нічого про їхню долю. Дівчата після арешту матері жили з бабусею на окупованій території, згодом батько перевіз їх до Маріуполя, потім до Хмельницького, а пізніше родина переїхала до Німеччини.
За словами Лубінця, зустріч відбулася в Буковелі завдяки сприянню Офісу омбудсмена. Він підкреслив, що це лише перший крок на шляху реабілітації та відновлення Світлани після пережитих випробувань.
Ізраїльтяни, з цим теж стикаються від терористів хамасу та іранських проксі! !