В Україну вдалося повернути жінку, яка 6 років провела в полоні РФ. ВIДЕО

Звільнена з російського полону цивільна українка Світлана вперше зустрілася зі своїми доньками після понад шести років розлуки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Жінку заарештували у 2019 році на очах у її дітей - Анни та Софії. Відтоді вона не знала нічого про їхню долю. Дівчата після арешту матері жили з бабусею на окупованій території, згодом батько перевіз їх до Маріуполя, потім до Хмельницького, а пізніше родина переїхала до Німеччини.

За словами Лубінця, зустріч відбулася в Буковелі завдяки сприянню Офісу омбудсмена. Він підкреслив, що це лише перший крок на шляху реабілітації та відновлення Світлани після пережитих випробувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС затвердив рекомендації для завершення тимчасового захисту українських біженців