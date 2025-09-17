УКР
В Україну вдалося повернути жінку, яка 6 років провела в полоні РФ. ВIДЕО

Звільнена з російського полону цивільна українка Світлана вперше зустрілася зі своїми доньками після понад шести років розлуки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Жінку заарештували у 2019 році на очах у її дітей - Анни та Софії. Відтоді вона не знала нічого про їхню долю. Дівчата після арешту матері жили з бабусею на окупованій території, згодом батько перевіз їх до Маріуполя, потім до Хмельницького, а пізніше родина переїхала до Німеччини.

За словами Лубінця, зустріч відбулася в Буковелі завдяки сприянню Офісу омбудсмена. Він підкреслив, що це лише перший крок на шляху реабілітації та відновлення Світлани після пережитих випробувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС затвердив рекомендації для завершення тимчасового захисту українських біженців

полон (1650) росія (67765) повернення (290)
Дякуємо всім, хто боровся за її повернення
17.09.2025 11:28 Відповісти
Дай бог здоров`я та всього найкращого всiй сiм`i, тока у мене в мiзках не в`яжеться такий гудок - з полону.
17.09.2025 11:40 Відповісти
Зы... Я вродi - не в полонi, та за останнi 4 мiсяцi зхуд на 6 кг, а до того, за 6 мiсяцiв схуд на 7 кг, бо житуха -мед. Глип на себе в дзеркало, став схожий на зека, котрий вiдкинувся.
17.09.2025 11:50 Відповісти
я на 8 кг з початку року
17.09.2025 12:01 Відповісти
Терористи з московії захоплюють Українців, як заложників!!
Ізраїльтяни, з цим теж стикаються від терористів хамасу та іранських проксі! !
17.09.2025 11:52 Відповісти
 
 