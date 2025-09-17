16 дітей повернули із російської окупації: рідних однієї з дівчат росіяни засудили до багаторічних строків у колонії

Із окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 16 українських дітей.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.



14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло.



15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей. А 10-річного хлопчика окупаційна "служба опіки" намагалася відібрати у рідних батьків", - розповів він.

Наразі діти вже перебувають в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну вдалося повернути жінку, яка 6 років провела в полоні РФ. ВIДЕО