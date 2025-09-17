УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11186 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації Повернення з окупації
301 0

16 дітей повернули із російської окупації: рідних однієї з дівчат росіяни засудили до багаторічних строків у колонії

16-х дітей вдалося повернути з окупації

Із окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 16 українських дітей.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.

14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло.

15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей. А 10-річного хлопчика окупаційна "служба опіки" намагалася відібрати у рідних батьків", - розповів він.

Наразі діти вже перебувають в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну вдалося повернути жінку, яка 6 років провела в полоні РФ. ВIДЕО

16-х дітей вдалося повернути з російської окупації

Автор: 

діти (5308) окупація (6852) повернення (291)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 