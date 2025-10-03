Еще 22 украинских детей и подростков вернули с оккупированных Россией территорий. ФОТО

Удалось спасти еще 22 украинских детей и подростков с временно оккупированных Россией территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди спасенных - 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на "обследование" в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.

Вернули также 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в селе из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Также вернули 14-летнюю девушку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.

Сообщается, что все спасенные дети в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двух молодых людей удалось вернуть с ВОТ: обоим в оккупации уже вручили повестки. ФОТО