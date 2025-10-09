23 українських дітей і підлітків повернуто додому з ТОТ

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій Росією врятовано 23 українських дітей і підлітків. Вони вже у безпеці, отримують медичну, психологічну та гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Двох сестер 11 та 14 років загарбники намагалися примусити ходити до російської школи, погрожуючи матері забрати дітей у разі відмови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві українські сім’ї з дітьми повернули з окупованих РФ територій. ФОТО

Один із підлітків після окупації лишився без опіки та його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі.

Маленьку дівчинку з мамою одного разу не випустили з тимчасово окупованих територій у звʼязку зі службою родича у Збройних силах України. Після цього сім’я залишилася без жодних документів і жила під постійним тиском.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до спокійного життя. Дякую Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб та всім партнерам за допомогу у порятунку дітей", - наголосив Єрмак