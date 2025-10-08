УКР
Дві українські сім’ї з дітьми повернули з окупованих РФ територій. ФОТО

З тимчасово окупованих територій вдалося вивезти дві українські сім’ї з дітьми в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Одна з родин прожила в окупації понад чотири роки.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Дві сім’ї з дітьми повернули з окупації

"Старший син, 15 років, має порушення опорно-рухового апарату й потребував лікування, але отримати його в окупації було неможливо.

Молодша, 8-річна донька, половину життя провела у страху під звуки вибухів. Інша історія - 18-річна дівчина з мамою, які роками жили в умовах небезпеки та страху, неодноразово намагалися виїхати самостійно, але безуспішно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обидві родини вже на підконтрольній Україні території, де вперше за довгий час відчувають себе у безпеці й можуть почати будувати нове життя.

