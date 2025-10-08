Две украинские семьи с детьми вернули из оккупированных РФ территорий. ФОТО

С временно оккупированных территорий удалось вывезти две украинские семьи с детьми в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Одна из семей прожила в оккупации более четырех лет.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Старший сын, 15 лет, имеет нарушение опорно-двигательного аппарата и нуждался в лечении, но получить его в оккупации было невозможно.



Младшая, 8-летняя дочь, половину жизни провела в страхе под звуки взрывов. Другая история - 18-летняя девушка с мамой, которые годами жили в условиях опасности и страха, неоднократно пытались выехать самостоятельно, но безуспешно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе семьи уже на подконтрольной Украине территории, где впервые за долгое время чувствуют себя в безопасности и могут начать строить новую жизнь.