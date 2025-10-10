РУС
Путин ответил на мое письмо, за последние сутки удалось вернуть 8 украинских детей, - Мелания Трамп

Мелания Трамп

В пятницу, 10 октября, первая леди США Мелания Трамп заявила, что диктатор РФ Владимир Путин ответил на ее письмо о похищенных украинских детях. По словам супруги президента США, теперь у нее есть "открытый канал коммуникации" с Путиным относительно украинских детей, находящихся в России.

Об этом Мелания Трамп заявила во время выступления для прессы в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказала первая леди США, после того, как в августе 2024 года она направила письмо Путину, между ними установился "открытый канал коммуникации" относительно украинских детей, находящихся в России.

Она сообщила, что последние три месяца обе стороны участвовали в непубличных встречах и звонках, направленных на возвращение детей.

Благодаря инициативе Мелании Трамп удалось вернуть восьмерых украинских детей, которые были разлучены со своими семьями.

"Мой представитель напрямую работал с командой Путина, чтобы обеспечить воссоединение детей с семьями между Россией и Украиной. Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов... Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России",- рассказала жена президента США.

Первая леди США добавила, что Россия якобы предоставила данные о "социальных, медицинских и психологических услугах, предоставленных украинским детям".

Кроме этого, по словам Мелании Трамп, РФ согласилась вернуть украинцев, которые были несовершеннолетними на момент вывоза из Украины и достигли 18 лет.

Напомним, что супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

В письме супруга американского президента отметила, что "пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

дети (6752) россия (97597) возврат (285) Трамп Мелания (11)
пані Меланіє, краще б Ви йому передачку віднесли в Гаазську вьязницю, коли Ваш чоловік його туда запроторить.

а так - "пьєте чай" із злочинцем-викрадачем дітей.

.
10.10.2025 18:53 Ответить
+2
канал із вбивцею куйлом й по ньому потекла підтримка трампа на премію "нобеля" від куйла...уря тавагіщі
10.10.2025 19:02 Ответить
+2
Мелания, это хорошо, но полное уничтожение параши, на что способны США- лучше.
"Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора"...
10.10.2025 19:03 Ответить
