Путин ответил на мое письмо, за последние сутки удалось вернуть 8 украинских детей, - Мелания Трамп

В пятницу, 10 октября, первая леди США Мелания Трамп заявила, что диктатор РФ Владимир Путин ответил на ее письмо о похищенных украинских детях. По словам супруги президента США, теперь у нее есть "открытый канал коммуникации" с Путиным относительно украинских детей, находящихся в России.

Об этом Мелания Трамп заявила во время выступления для прессы в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказала первая леди США, после того, как в августе 2024 года она направила письмо Путину, между ними установился "открытый канал коммуникации" относительно украинских детей, находящихся в России.

Она сообщила, что последние три месяца обе стороны участвовали в непубличных встречах и звонках, направленных на возвращение детей.

Благодаря инициативе Мелании Трамп удалось вернуть восьмерых украинских детей, которые были разлучены со своими семьями.

"Мой представитель напрямую работал с командой Путина, чтобы обеспечить воссоединение детей с семьями между Россией и Украиной. Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов... Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России",- рассказала жена президента США.

Первая леди США добавила, что Россия якобы предоставила данные о "социальных, медицинских и психологических услугах, предоставленных украинским детям".

Кроме этого, по словам Мелании Трамп, РФ согласилась вернуть украинцев, которые были несовершеннолетними на момент вывоза из Украины и достигли 18 лет.

Напомним, что супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

В письме супруга американского президента отметила, что "пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

