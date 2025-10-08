РУС
Россияне вывезли почти 600 детей с оккупированной территории Донецкой области в "культурные туры" в РФ, - ЦНС

Россияне вывозят детей в РФ в культурные туры

В сентябре россияне вывезли почти 600 детей с временно оккупированных территории Донецкой области в "культурные туры" в Россию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает вывозить детей с ВОТ. В сентябре почти 600 школьников отправили в Санкт-Петербург в рамках пропагандистского проекта "культурная карта 4+85"", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, если в прошлом году таких "туров" было 14, то в этом - уже 142.

"Детям показывают российские города, военные мемориалы и навязывают идеи "воссоединения" и героизацию оккупантов. Это часть масштабной кампании по русификации и промыванию сознания", - добавили в Центре.

Также читайте: РФ наказывает детей за проявления украинской идентичности на оккупированных территориях: в Донецкой области 161 ребенок преследуется за "экстремизм"

дети (6748) оккупация (10324) пропаганда (3747) Донецкая область (10936)
ЩОБ ЗЕ ЗДОХ І його діти теж.....

Він міг вивезти всіх.Йому за місяці показували маршрути вторгнення. Приходив голова ЦРУ показував, ВСЕ ІГНОРУВАВ
показать весь комментарий
08.10.2025 11:23 Ответить
Культурні тури? Будуть прибиральні у кахвелі показувати?! Де кацапи, а ДЕ культура!
показать весь комментарий
08.10.2025 11:27 Ответить
 
 