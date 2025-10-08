Россияне вывезли почти 600 детей с оккупированной территории Донецкой области в "культурные туры" в РФ, - ЦНС

В сентябре россияне вывезли почти 600 детей с временно оккупированных территории Донецкой области в "культурные туры" в Россию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает вывозить детей с ВОТ. В сентябре почти 600 школьников отправили в Санкт-Петербург в рамках пропагандистского проекта "культурная карта 4+85"", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, если в прошлом году таких "туров" было 14, то в этом - уже 142.

"Детям показывают российские города, военные мемориалы и навязывают идеи "воссоединения" и героизацию оккупантов. Это часть масштабной кампании по русификации и промыванию сознания", - добавили в Центре.

