Вплив РФ на дітей в окупації
Росіяни вивезли майже 600 дітей з окупованої території Донеччини у "культурні тури" в РФ, - ЦНС

Росіяни вивозять дітей до РФ у культурні тури

У вересні росіяни вивезли майже 600 дітей з тимчасово окупованих території Донецької області в "культурні тури" в Росію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує вивозити дітей із ТОТ. У вересні майже 600 школярів відправили до Санкт-Петербурга в межах пропагандистського проєкту "культурная карта 4+85"", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважують, якщо минулого року таких "турів" було 14, то цього - вже 142.

"Дітям показують російські міста, військові меморіали й нав’язують ідеї "воссоєдінєнія" та героїзацію окупантів. Це частина масштабної кампанії з русифікації та промивання свідомості", - додали в Центрі.

ЩОБ ЗЕ ЗДОХ І його діти теж.....

Він міг вивезти всіх.Йому за місяці показували маршрути вторгнення. Приходив голова ЦРУ показував, ВСЕ ІГНОРУВАВ
показати весь коментар
08.10.2025 11:23 Відповісти
Культурні тури? Будуть прибиральні у кахвелі показувати?! Де кацапи, а ДЕ культура!
показати весь коментар
08.10.2025 11:27 Відповісти
 
 