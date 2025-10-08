Росіяни вивезли майже 600 дітей з окупованої території Донеччини у "культурні тури" в РФ, - ЦНС
У вересні росіяни вивезли майже 600 дітей з тимчасово окупованих території Донецької області в "культурні тури" в Росію.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує вивозити дітей із ТОТ. У вересні майже 600 школярів відправили до Санкт-Петербурга в межах пропагандистського проєкту "культурная карта 4+85"", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зауважують, якщо минулого року таких "турів" було 14, то цього - вже 142.
"Дітям показують російські міста, військові меморіали й нав’язують ідеї "воссоєдінєнія" та героїзацію окупантів. Це частина масштабної кампанії з русифікації та промивання свідомості", - додали в Центрі.
Він міг вивезти всіх.Йому за місяці показували маршрути вторгнення. Приходив голова ЦРУ показував, ВСЕ ІГНОРУВАВ