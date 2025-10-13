Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, 1600 уже вернули, - Зеленский

Российская Федерация похитила по меньшей мере 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас есть точные данные о похищении россиянами более 19 тысяч маленьких украинцев, но эта цифра может быть больше. 1600 детей удалось вернуть в Украину.

"Что мы знаем - минимум 19 тысяч детей похитила Россия. Может быть больше, но 19 тысяч - это подтверждено. 1600 уже вернули в Украину", - заявил Зеленский.

Для поиска и возвращения украинских детей домой действует международная программа "Вернем детей", к которой присоединились 40 стран, сказал украинский лидер.

