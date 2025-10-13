РУС
Новости Похищение детей Россией
569 4

Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, 1600 уже вернули, - Зеленский

війни,діти

Российская Федерация похитила по меньшей мере 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас есть точные данные о похищении россиянами более 19 тысяч маленьких украинцев, но эта цифра может быть больше. 1600 детей удалось вернуть в Украину.

"Что мы знаем - минимум 19 тысяч детей похитила Россия. Может быть больше, но 19 тысяч - это подтверждено. 1600 уже вернули в Украину", - заявил Зеленский.

Для поиска и возвращения украинских детей домой действует международная программа "Вернем детей", к которой присоединились 40 стран, сказал украинский лидер.

Автор: 

дети (6761) Зеленский Владимир (22263) похищение (1705)
При сумнозвістному Бараку Обамі, що сенатором поклав багато зусиль в роззброєнні Україні разом з сенатором Лугаром та та створював в своїх книжках образ українця - дикуна, з 2014 по 2016 рік цілиими дит.будинками викрадала дітей Єлізавєтта Глінка, доктор Ліза, громадянка сША.
показать весь комментарий
13.10.2025 07:19 Ответить
Ой, а який це Янєлох допустив викрадення українських дітей?
показать весь комментарий
13.10.2025 07:48 Ответить
не росія викрала - а ти віддав.
показать весь комментарий
13.10.2025 09:05 Ответить
Ты,**** ,без паники их бросил.Человеколюбец хренов
показать весь комментарий
13.10.2025 09:28 Ответить
 
 